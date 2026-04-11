Pico Truncado: inversión de más de $3.285 millones y 51% de avance en el nuevo colector cloacal

El Gobierno de Santa Cruz avanza con una obra clave de saneamiento que mejorará el sistema cloacal y acompañará el crecimiento urbano de la localidad.

En el marco de un plan de recuperación de infraestructura básica, el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal, avanza con la construcción del nuevo colector cloacal en Pico Truncado, una obra estratégica que ya alcanza un 51,23% de ejecución y representa una inversión superior a los 3.285 millones de pesos.

El proyecto contempla la construcción de más de 9 kilómetros de red cloacal, junto con la readecuación de estaciones de bombeo, lo que permitirá optimizar la conducción de los líquidos cloacales y mejorar de manera sustancial el sistema sanitario de la ciudad.

Los trabajos, iniciados el pasado 9 de abril, avanzan a un ritmo sostenido de aproximadamente 100 metros diarios. De manera paralela, se desarrollan tareas técnicas y evaluaciones ambientales, fundamentales para garantizar la correcta ejecución de la obra y su sustentabilidad a largo plazo.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que se trata de una intervención estructural, orientada a revertir años de postergación en materia de infraestructura sanitaria, y a consolidar un modelo de desarrollo urbano con servicios esenciales adecuados.

Por su parte, el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Matías Cortijo, subrayó que “este tipo de obras resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y proyectar el crecimiento de las ciudades sobre bases sólidas”.

La ejecución del nuevo colector cloacal forma parte de un conjunto de inversiones en saneamiento y servicios esenciales que se desarrollan en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de dar respuesta a demandas históricas y fortalecer la infraestructura básica en Santa Cruz.