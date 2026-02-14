Pico Truncado: finalizaron los tres cruces de ruta con tunelera y la obra de gas entra en su etapa final

La obra de extensión de red de gas en Pico Truncado avanza a paso firme y ya registra más de un 90 % de cañería ejecutada, en el marco de la decisión política del gobernador Claudio Vidal de llevar adelante un plan de infraestructura básica que permita mejorar la calidad de vida de los santacruceños y saldar demandas históricas en cada localidad.

Uno de los puntos más importantes de los últimos días fue la finalización de los tres cruces de ruta previstos en el proyecto, trabajos que se realizaron mediante la utilización de tunelera horizontal dirigida, tecnología que permite ejecutar el tendido de cañerías de manera subterránea sin necesidad de realizar zanjeo a cielo abierto. Este sistema, que llegó recientemente a la ciudad, posibilita intervenciones más rápidas, seguras y con menor impacto en la circulación y en el entorno urbano.

En el sector denominado Sección 8 Zona Sur se concretó el primero de estos cruces sobre las rutas provinciales n°43 y n°12, con la instalación de cañería de 180 milímetros de diámetro. La obra contempla en total la ejecución de 1.470 metros de cañería de 180 mm y 175 metros de 250 mm, con una planificación pensada en función del crecimiento urbano del sector.

En paralelo, en el barrio Invernadero se avanza con la instalación de 2.550 metros de cañería de 250 milímetros, una intervención que permitirá que más de 150 familias accedan por primera vez al servicio de gas natural, luego de más de dos décadas de espera. Con estas obras, además, se fortalece la capacidad operativa del sistema de distribución y se genera la infraestructura necesaria para futuras conexiones domiciliarias.

El presidente de Distrigas S.A., Juan Carlos Berasaluce, recordó que estas obras forman parte de las instrucciones impartidas por el gobernador el 1° de mayo de 2025, que dieron inicio a un proceso que incluyó la etapa licitatoria y la ejecución de redes troncales indispensables para poder ampliar el servicio.

Este avance en Pico Truncado se inscribe dentro del plan provincial de infraestructura que impulsa la actual gestión, con obras de gas, energía, agua y saneamiento en distintas localidades, bajo el objetivo de que el desarrollo llegue con servicios esenciales y con igualdad de oportunidades para todos los santacruceños.

La finalización de los cruces de ruta marca una etapa clave del proyecto y acerca la posibilidad de que las familias beneficiadas cuenten con gas antes del próximo invierno.