PICO TRUNCADO: ALLANAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.

EN EL DIA DE AYER SIENDO LAS 13.40 HORAS PERSONAL DE LA DIVISION DE INVESTIGACIONES EN FORMA CONJUNTA CON PERSONAL DE LA DIVISION DE INVESTIGACIONES PICO TRUNCADO PROCEDE A EJECUTAR TRES ORDENES DE ALLANAMIENTO EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACION POR EL DELITO DE ROBO.
LOS ALLANAMIENTO FUERON LIBRADO POR EL JUEZ DE INSTRUCCION DE LAS HERAS EL DOCTOR QUELON QUIEN CON LAS PRUEBAS OTORGADAS POR LA DDI EXTENDIO DICHAS ORDENES, LOS DOMICILIO ALLANADOS FUERON CALLE SARMIENTO AL 200, BARRIO 25 VIVIENDAS Y CALLE NEZUNARTEA AL 2000, COMO ASI LOS RESULTADOS FUERON POSITIVOS YA QUE SE SECUESTRO EL RODADO EN QUE SE MOVILIAZABAN LOS MALHECHORES, COMO ASI ELEMENTOS QUE FUERON SUSTRAIDOS, LAS PERSONAS INVOLUCRADAS QUEDARON A DISPOSICION DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
SE DESTACA QUE EL PROCEDIMIENTO FUE SUPERVISADO POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA NORTE Y SE CONTO CON LA COLABORACION DEL GRUPO DE INFANTERIA PICO TRUNCADO.