Pesca realizó tareas de reacondicionamiento en el paso de servidumbre “Tres Tranqueras”

La Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, a través de la Dirección de Pesca Continental, informa que durante la jornada de hoy se realizaron tareas de reparación y reacondicionamiento en el paso de servidumbre “Tres Tranqueras”, con el objetivo de restablecer su funcionamiento habitual.

El cuerpo de guardapescas se abocó a la reparación de la tranquera que había sido dañada, garantizando nuevamente las condiciones necesarias para la apertura y fiscalización del paso, el cual se encuentra habilitado los días viernes, sábados, domingos y feriados, conforme al esquema operativo establecido.

Estas acciones permiten retomar el control y ordenamiento del ingreso al sector, asegurando el ejercicio responsable de la pesca deportiva y la adecuada convivencia con los establecimientos rurales de la zona.

Desde el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria se continúa trabajando de manera articulada para sostener el acceso regulado a los espacios habilitados, garantizando presencia institucional y cuidado del recurso.