Pesca: Quedó oficialmente habilitada la apertura de la temporada de langostino 2026

La Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz informa que quedó oficialmente habilitada la pesca comercial de langostino en las subáreas 4, 5, 15 y 16 del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM), luego de los resultados obtenidos durante la prospección desarrollada por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

La medida representa el inicio formal de una de las principales temporadas para la actividad pesquera nacional y genera expectativas positivas para los puertos santacruceños, especialmente en las subáreas 15 y 16, ubicadas frente a las costas de la provincia.

Desde el Gobierno de Santa Cruz a través de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura señalaron que esta apertura se produce luego de semanas de trabajo, reuniones y gestiones mantenidas con empresas, trabajadores, organismos técnicos y distintos actores vinculados a la actividad pesquera.

Asimismo, destacaron que durante la prospección participaron observadores provinciales capacitados en Santa Cruz, fortaleciendo la presencia técnica santacruceña dentro de una de las pesquerías más importantes del país.

Actividad con gran impacto en la comunidad y en el desarrollo productivo

Por su parte, el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, subrayó la relevancia del inicio de la temporada y señaló que se trata de una actividad que genera impacto directo sobre la operatoria portuaria, las descargas, la estiba, el transporte, los servicios logísticos y el empleo vinculado a la cadena pesquera provincial.

Además, indicó que la apertura se sustenta en los informes técnicos elaborados por el INIDEP, los cuales confirmaron condiciones biológicas favorables para el desarrollo de la actividad extractiva y concentraciones comerciales aptas para el inicio de la temporada.

En ese sentido, sostuvo que las subáreas ubicadas frente a Santa Cruz mostraron resultados positivos durante la prospección, consolidando expectativas para el movimiento operativo de los puertos provinciales durante las próximas semanas.

Premisas de la Gestión

De este modo, el Gobierno Provincial a través de la Cartera de Producción continúa impulsando una agenda orientada a fortalecer la actividad pesquera, incrementar las descargas en puertos santacruceños, generar valor agregado y promover mayores oportunidades laborales para trabajadores de la provincia.

Este tipo de acciones forma parte de la política impulsada por el gobernador Claudio Vidal, orientada a consolidar el desarrollo productivo, fortalecer la actividad marítima y continuar posicionando a Santa Cruz como una provincia protagonista dentro del sector pesquero nacional.