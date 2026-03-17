Pesca Continental coordina acciones con Gendarmería Nacional para reforzar controles

La Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de la Producción Comercio e Industria, mantuvo un encuentro con Gendarmería Nacional en el marco de los operativos de control y fiscalización que el ente viene desarrollando en distintos ríos y espejos de agua de la provincia.

Al respecto, estuvieron presentes el director de Pesca Continental, Carlos Maturana, acompañado por el jefe del Departamento de la Dirección, Matías Gentile y por Gendarmería Nacional lo hizo el jefe del Escuadrón 69 “Santa Cruz” de Gendarmería Nacional, Comandante Principal Alcides Rito Martelotte; el Comandante Ariel Cabreara Falcón, y el primer Alferez, Andrés Omar Faundez.

La reunión se realizó con el objetivo de fortalecer el acompañamiento que la fuerza viene brindando a los operativos que impulsa el Gobierno Provincial, colaboración que resulta fundamental para reforzar la presencia territorial en los distintos accesos a ríos y zonas de pesca.

En este sentido, desde la Secretaría se puso en conocimiento al personal de Gendarmería sobre la legislación vigente en materia de pesca deportiva, las especies permitidas y prohibidas, así como los procedimientos de control y los alcances de las infracciones previstas por la normativa provincial.

Desde el Gobierno de Santa Cruz, en línea con la directiva del gobernador Claudio Vidal, se destacó y agradeció la colaboración y el acompañamiento que Gendarmería Nacional brinda a estas tareas de fiscalización, permitiendo continuar fortaleciendo los operativos conjuntos orientados al cuidado del recurso ictícola y al cumplimiento de las normas que regulan la pesca deportiva en la provincia.