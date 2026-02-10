Pesca avanza en una agenda de ordenamiento, previsibilidad y desarrollo para la provincia

El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, brindó definiciones sobre el rumbo de la política pesquera provincial en una entrevista realizada en FM Deseado, donde expuso los principales ejes de trabajo impulsados desde el inicio de su gestión.

Klimenko señaló que, tras asumir recientemente, se encontró con una estructura que requiere un proceso de reordenamiento integral, tanto en aguas provinciales como continentales, con el objetivo de establecer un esquema sostenible en el tiempo. En ese sentido, remarcó la importancia de avanzar en soluciones que permitan atender la coyuntura actual y, al mismo tiempo, marcar un rumbo claro para el futuro del sector.

En relación al trabajo institucional, destacó las reuniones mantenidas con empresarios, gremios, estibadores, pescadores artesanales y organismos provinciales, subrayando que el diálogo y la articulación entre todas las partes resultan fundamentales para garantizar previsibilidad, inversión y continuidad laboral en los puertos santacruceños.

Respecto a la participación de Santa Cruz en el Consejo Federal Pesquero, el funcionario explicó que, por iniciativa del gobernador Claudio Vidal, la provincia planteó la revisión de la veda en el Golfo San Jorge y presentó propuestas vinculadas a la apertura de zonas del sur para la pesca de langostino, siempre que el recurso lo permita. Asimismo, indicó que se avanza en un trabajo conjunto con la provincia de Chubut para ordenar el flujo de merluza hacia las plantas de Santa Cruz, garantizando trazabilidad y un marco legal adecuado.

Klimenko también destacó la agenda que se lleva adelante ante el Consejo Federal para recuperar herramientas fundamentales como los reembolsos patagónicos, fortalecer la operatoria de los puertos del sur y avanzar en esquemas de retenciones que favorezcan la competitividad del sector exportador.

En cuanto a la actividad portuaria, valoró el impacto positivo de la zafra récord de calamar en Puerto Deseado y señaló la necesidad de diversificar la actividad, incorporando mayor descarga de merluza fresca para sostener fuentes de trabajo durante todo el año. En ese marco, remarcó la importancia de la capacitación del personal y la adecuación de la infraestructura portuaria para mejorar los procesos y la calidad del producto.

Finalmente, el secretario adelantó que se trabaja en proyectos vinculados a la acuicultura, con agenda en la Estación de Piscicultura Isla Pavón, y al desarrollo de nuevas actividades productivas, destacando que generar previsibilidad es la clave para atraer inversiones y consolidar el crecimiento del sector pesquero en Santa Cruz.