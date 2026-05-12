Pesar por el fallecimiento del comunicador Alberto René Argota López

El Gobierno de Santa Cruz expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Alberto René Argota López, reconocido comunicador y trabajador de los medios de comunicación de la provincia, cuya trayectoria dejó una huella en la radiodifusión santacruceña.

El jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, hace llegar sus condolencias a familiares, amigos y colegas, destacando el compromiso, la pasión y la vocación con la que Alberto Argota López desarrolló su labor en distintos medios de comunicación de Santa Cruz.

“Fue un hombre comprometido con la comunicación, con una amplia trayectoria en radio y televisión, siempre dispuesto a acompañar y fortalecer el trabajo de los medios locales. Su partida enluta a toda la comunidad”, expresó Luxen.

Alberto René Argota López se desempeñó como director y coordinador técnico de FM Popular 105.5, además de haber sido director de Canal 7 de Gobernador Gregores y locutor en distintas emisoras de la provincia, construyendo una extensa carrera vinculada a la comunicación y la radiodifusión.

El Gobierno Provincial acompaña en este difícil momento a sus seres queridos y eleva una oración en su memoria.

El velatorio tendrá lugar este martes 12 de mayo de 10:00 a 15:00 en Cochera Due, sita en Ángel Banciella 397, Río Gallegos.