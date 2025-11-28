Personal de Seguridad finalizó curso de inglés y recibió su certificación

En un acto realizado recientemente, se llevó a cabo el cierre del curso de capacitación en lengua extranjera -inglés- destinado al personal de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, a la Superintendencia de Bomberos, la Dirección General de Operaciones de la Policía de Santa Cruz y el Servicio Penitenciario Provincial.

El curso tuvo como objetivo fortalecer las capacidades lingüísticas y comunicacionales del personal, entendiendo que el aprendizaje de un idioma extranjero constituye una herramienta estratégica para intervenciones operativas, asistencia a personas extranjeras y el abordaje de emergencias en contextos multiculturales. La formación en inglés permite así un desempeño más eficiente y profesional en el ejercicio diario de sus funciones.

El acto contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad y jefes de la Policía de Santa Cruz, quienes destacaron la importancia de la capacitación continua como pilar fundamental para garantizar intervenciones más seguras, eficientes y profesionales.

Durante la ceremonia, se realizó un reconocimiento especial a quienes obtuvieron los tres mejores promedios del curso, reconociendo su compromiso, dedicación y rendimiento académico:

Primer promedio: Ayudante de 3ra. Ivana Solange González.

Segundo promedio: Oficial Ayudante Tamara Sofía Almonacid.

Tercer promedio: Suboficial Auxiliar Angélica María de Lourdes Caicheo

Al finalizar, el subsecretario Pablo Canobra destacó y agradeció la labor profesional continua del personal, quien formándose y capacitándose brinda lo mejor de sí día a día ante la imprevisibilidad de la demanda, siendo multiplicadores en el cuidando a nuestra ciudadanía.

La capacitación en idiomas representa un avance significativo en la profesionalización del personal de seguridad y emergencias, reforzando la comunicación efectiva en situaciones críticas y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante distintos desafíos operativos.