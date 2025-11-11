Personal de Contralor Ambiental se capacita para mejorar la gestión y fiscalización en el norte santacruceño

La formación técnica, dictada a personal de la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero del Ministerio de Energía y Minería, estuvo a cargo de la empresa Geoaustral Servicios Geológicos, e incluyó prácticas de tomografía eléctrica y georradar aplicadas al análisis de suelos.



En el marco de las acciones de fortalecimiento técnico y operativo, la Subsecretaría de Contralor Ambiental Zona Norte, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, llevó adelante una jornada de capacitación dictada por la empresa Geoaustral Servicios Geológicos, especializada en servicios de gestión y monitoreo ambiental.



La actividad se desarrolló los días 28 y 29 de octubre en las instalaciones de la Subsecretaría, con la participación de agentes de distintas áreas técnicas.



Durante las jornadas, el equipo de Geoaustral presentó dos técnicas no invasivas de prospección de suelos aplicadas al trabajo ambiental.



La primera, denominada “Tomografía eléctrica en suelos”, consiste en la colocación de sensores o electrodos en el terreno para medir la resistividad eléctrica del suelo al paso de una corriente. Esta metodología permite detectar variaciones subterráneas, como la presencia de agua o materiales metálicos. La técnica fue aplicada de manera práctica en la Planta de Reciclaje de Pico Truncado, con resultados satisfactorios en la detección de agua subterránea.



La segunda técnica, “Georradar”, utiliza una antena que emite ondas electromagnéticas cerca de la superficie, las cuales se reflejan en las distintas capas del subsuelo y generan imágenes en tiempo real. Este método resulta especialmente útil en entornos urbanos, permitiendo identificar cavidades o cañerías enterradas sin necesidad de realizar excavaciones o roturas.



Desde la Subsecretaría de Contralor Ambiental Zona Norte, se destacó la importancia de estas instancias de formación, dado que “el fortalecimiento de las competencias técnicas es clave para mejorar la gestión ambiental y garantizar un desarrollo sostenible en el territorio”, aseguraron.



La capacitación forma parte del Programa Institucional de Formación Continua, que promueve la actualización técnica del personal estatal en temas de gestión ambiental, investigación científica e innovación tecnológica.



De esta manera, el Gobierno Provincial refuerza las acciones de fiscalización y seguimiento ambiental en las industrias, promoviendo una gestión responsable, eficiente y transparente en todo el norte santacruceño.