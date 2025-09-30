Perla Gómez de la Fuente: “La gente no quiere volver al kirchnerismo, quiere seguir viendo resultados del cambio”

Perla Gómez de la Fuente, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en la lista que encabeza Jairo Guzmán, aseguró que los santacruceños reconocen los avances del modelo liberal implementado por el presidente Javier Milei. Señaló que el desafío electoral es “no volver al pasado” y llamó a la ciudadanía a expresarse en las urnas el próximo 26 de octubre.

En una entrevista con Voces y Apuntes, Perla Gómez de la Fuente, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, destacó el trabajo territorial que viene realizando la fuerza política en toda la provincia.

“Estamos a menos de un mes de las elecciones, y estamos trabajando no desde ahora, sino desde el 2023, recorriendo la provincia de punta a punta. Estos días está más intensificado el trabajo, pero lo venimos haciendo desde hace tiempo ya”, señaló.

La candidata indicó que tanto ella como Jairo Guzmán están desplegados en diferentes puntos de Santa Cruz: “Estos últimos días estuvimos en El Calafate, Jairo sigue recorriendo Río Turbio y a mí me toca la zona norte, hablando con vecinos, panfleteando en El Gorosito y recorriendo los barrios”.

Al referirse a la situación del país, Gómez de la Fuente subrayó que los argentinos están atravesando un “camino de cambio” y que los resultados comienzan a hacerse visibles:

“Hoy gracias al modelo que tenemos, vemos estabilidad, crecimiento económico y una disminución de la pobreza. Se trata de un cambio paulatino que se produce por la aplicación de la política liberal que implementa el presidente Milei en el plano económico”.

En ese sentido, afirmó que durante las recorridas perciben una clara definición de los vecinos: “La gente nos dice que no quiere volver al kirchnerismo, que no quiere volver al pasado, porque es un modelo que fracasó. La única alternativa que tiene el electorado para seguir avanzando es acompañar este modelo de país”.

Por último, la candidata instó a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones:

“Es importante que el ciudadano se comprometa a votar, porque el 26 de octubre es su forma de expresarse”. Además, recordó que el local partidario en Caleta Olivia se encuentra frente al Hogar de Ancianos, en avenida Eva Perón.