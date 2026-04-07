Perito Moreno: Provincia y Municipio avanzan en nuevas acciones para impulsar el desarrollo local

Esta tarde, el gobernador Claudio Vidal encabezó una reunión junto al presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, y el intendente de Perito Moreno, Matías Treppo. Definieron nuevas iniciativas de trabajo conjunto con chacareros y productores de la localidad y así dar soluciones a las demandas del sector.

En ese marco, el mandatario provincial, manifestó que el encuentro con el jefe comunal de Perito Moreno, tuvo como propósito “seguir avanzando en los lineamientos de trabajo que venimos trazando desde el inicio de la gestión”. A la vez, anticipó “mañana estaremos llevando adelante la licitación para el tendido eléctrico en nuevos lotes, una obra que permite ordenar el crecimiento y acompañar a las familias que apuestan al desarrollo de la localidad”.

Respuestas a la comunidad

Entre los principales acuerdos, se confirmó el envío de un camión perforador para la ejecución de 10 pozos de agua, una medida clave para sostener y potenciar la producción local.

Además, se avanzará en el tendido eléctrico para nuevos lotes, en un trabajo articulado entre el Gobierno Provincial —a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado— y el municipio. En ese marco, mañana 7 de abril se llevará adelante la licitación correspondiente.

También se definieron mejoras en el matadero municipal, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y acompañar a quienes desarrollan allí su actividad diaria.

Garay destacó la importancia de estas definiciones: “Estamos trabajando junto al municipio para dar respuesta a lo que necesitan los productores. El tema del agua es central, y también mejorar la infraestructura para producir mejor”.

Diálogo permanente

Por su parte, Treppo valoró el diálogo permanente con el Gobierno Provincial y subrayó la importancia de avanzar con obras concretas para la comunidad.

“Hay un diálogo constante con el Gobierno Provincial y eso es muy importante para nuestra localidad, porque existe una decisión de escuchar los reclamos y trabajar sobre las necesidades reales de la gente. Obras como el tendido eléctrico, el gimnasio que se está ejecutando y otras acciones que impulsamos en conjunto son fundamentales para seguir mejorando la infraestructura de Perito Moreno y la calidad de vida de nuestros vecinos”, expresó.

De esta manera, Provincia y Municipio continúan consolidando una agenda de trabajo común, con medidas concretas orientadas a fortalecer la producción, acompañar el crecimiento de Perito Moreno y mejorar la calidad de vida de su comunidad.