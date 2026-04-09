Perito Moreno: el gobierno provincial puso en marcha el primer pozo de agua para chacras productivas

Por decisión del gobernador Claudio Vidal, el Consejo Agrario Provincial concretó el primer pozo de agua en chacras productivas. La iniciativa forma parte de un plan de 10 perforaciones para acompañar y potenciar al sector.

En el marco de las políticas productivas que impulsa el Gobierno de Santa Cruz, el Consejo Agrario Provincial (CAP) avanza con la ejecución de pozos de agua destinados a chacras productivas en la localidad de Perito Moreno.

Durante una recorrida en territorio, se constató la concreción del primer pozo, en un trabajo articulado entre el CAP, la Municipalidad de Perito Moreno y productores locales. La iniciativa responde a los compromisos asumidos por el gobernador Claudio Vidal para fortalecer el desarrollo productivo y garantizar el acceso a un recurso esencial como el agua.

De la actividad participaron el intendente de Perito Moreno Matias Treppo, el presidente del CAP Hugo Garay, el coordinador de entes provinciales Raúl Cárdenas y el delegado del CAP Fabián Burgos, quienes acompañaron el avance de las tareas y destacaron la importancia de continuar generando respuestas concretas para el sector.

Infraestructura para la producción

La ejecución de estos pozos forma parte de un plan integral que prevé la realización de 10 perforaciones en chacras productivas, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo, potenciar la producción local y acompañar a quienes desarrollan actividades en el territorio.

Trabajo articulado y compromiso cumplido

El presidente del CAP, Hugo Garay, expresó:

“lo que nos pidió el gobernador fue: estar en el territorio y dar respuestas. Hoy estamos acá, cumpliendo ese compromiso, con el primer pozo ya terminado. Y vamos a seguir avanzando con los otros, porque hay una decisión política de acompañar de verdad a los productores. Cuando el Estado trabaja de manera articulada con el municipio y los chacareros, los resultados llegan”

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz continúa consolidando políticas que fortalecen la producción, promueven el trabajo y acompañan a las comunidades.