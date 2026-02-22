Perito Moreno: Educación realiza recorrida y fortalece las instituciones educativas

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, junto al equipo de Educación de Zona Norte y autoridades del organismo, visitó la localidad de Perito Moreno, donde mantuvo una reunión de trabajo con el intendente, el coordinador del Gobierno Provincial y funcionarios locales.

En el marco de la agenda institucional se recorrió la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 72, donde se supervisaron las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que se llevan adelante a partir del convenio entre el CPE y el Municipio. En esta institución. se ejecuta el recambio de piso en cinco aulas, además de otras intervenciones que se desarrollan en distintos edificios educativos de la localidad.

Durante la visita a la EPP N°72 también se generó un espacio de diálogo con el equipo de conducción, en el que se abordó la propuesta pedagógica institucional y su fortalecimiento a partir de la presentación de diversos proyectos que la institución prevé implementar. En este encuentro, se puso en valor el trabajo que viene desarrollando la comunidad educativa y la decisión de avanzar en iniciativas que permitan transformar y potenciar la propuesta educativa de la escuela.

Nuevo Jardín de Infantes

Asimismo, las autoridades visitaron el Jardín de Infantes N°6, donde se confirmó una noticia muy importante para la comunidad educativa: la creación del Jardín de Infantes N°71, dando cumplimiento a un compromiso asumido por el gobernador Claudio Vidal y en el marco de la política de fortalecimiento del sistema educativo que impulsa el Gobierno Provincial.

En este espacio, también, se mantuvo una instancia de intercambio con el equipo docente y directivo en torno al Proyecto Educativo Institucional, destacando la necesidad de su actualización permanente y la importancia de consolidar una propuesta pedagógica integral que organice el quehacer cotidiano y potencie las trayectorias educativas de las niñas y los niños.

La nueva institución surge a partir de la constitución como unidad educativa autónoma del anexo que hasta el 24 de febrero dependía del Jardín N° 6, fortaleciendo su organización institucional y dando respuesta a reiteradas solicitudes del colectivo docente de la localidad.

En un contexto nacional complejo, el Gobierno de Santa Cruz continúa consolidando una política educativa que amplía derechos y fortalece las instituciones, entendiendo que cada decisión en materia educativa es una inversión estratégica en el presente y el futuro de la provincia.