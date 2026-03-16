Perito Moreno: avanza el ensayo de maíces de ciclo corto con la cosecha de choclos

En el marco de las acciones de experimentación y búsqueda de nuevas alternativas productivas para la región, se realizó una jornada de cosecha de choclos correspondiente al ensayo de maíces de ciclo corto que se desarrolla en el Sitio Perito Moreno.

La actividad se lleva adelante a través de la Oficina de INTA, en articulación con el Consejo Agrario Provincial, dentro de la Chacra Experimental de este organismo. De la jornada participó el coordinador provincial del Consejo Agrario en Perito Moreno, Raúl Cárdenas, quien acompañó el desarrollo de la experiencia junto a técnicos y productores de la zona.

Este ensayo forma parte de un proceso de evaluación de variedades de maíz de ciclo corto de origen francés, materiales desarrollados para completar su ciclo productivo en períodos más breves que los maíces tradicionales. Este tipo de genética busca adaptarse a ambientes con estaciones de crecimiento más cortas y temperaturas más bajas, lo que abre la posibilidad de explorar el cultivo en regiones como la Patagonia austral.

Hace pocos días el gobernador Claudio Vidal había visitado el lugar para interiorizarse sobre el avance del ensayo productivo. El mandatario sigue de cerca esta experiencia que impulsa el Consejo Agrario Provincial como parte de una política orientada a ampliar la matriz productiva de Santa Cruz y generar nuevas oportunidades para el desarrollo del interior provincial.

Durante la jornada se compartieron choclos para consumo entre los actores que acompañaron el desarrollo del ensayo desde sus inicios, junto a instituciones y referentes vinculados al desarrollo productivo local, quienes forman parte del trabajo conjunto para identificar nuevas alternativas productivas para el territorio.

El material cosechado corresponde a las franjas de borde del cultivo, implantadas para proteger el interior del ensayo donde se encuentran las distintas variedades en evaluación. En ese sector el cultivo continúa siendo monitoreado con el objetivo de observar su comportamiento, desarrollo y grado de adaptación a las condiciones ambientales de Perito Moreno.

La experiencia forma parte de las iniciativas que buscan diversificar la producción y fortalecer el desarrollo agroproductivo en la región.