Pérez Soruco: “La adquisición de medicamentos se realiza de una manera muy transparente

Así lo manifestó el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, este miércoles al referirse a la compra de medicamentos de alto costo y ambulatorios. Asimismo, el funcionario provincial habló acerca del trabajo en lo que resta del año de la obra social santacruceña.

En este sentido, Pérez Soruco dialogó con la Subsecretaría de Producción y Contenidos e indicó que “con respecto a los rumores que vienen dándose los últimos días sobre la adquisición de los medicamentos de alto costo, con una determinada droguería, más allá de lo que se dice -y con el nivel de ignorancia, muchas veces se repiten las cosas-, por parte de la caja no hay nada que ocultar ni esconder”.

“La adquisición de medicamentos se realiza de una manera muy transparente. Hay un sistema de cotización que tiene la obra social y que gira en torno a la elección de mejor precio, al menor valor. Previo a esto siempre pasa la prescripción de los medicamentos de alto costo por parte del médico prescriptor al afiliado a un proceso de auditoría médica y auditoría farmacia. Por ende, en función a eso se pide el medicamento dentro de todas las droguerías que tenemos por lo que no tenemos una sola tenemos muchas droguerías, en total son nueve y se manda a cotizar al menor valor además de la logística de entrega más inmediata”, detalló.

Asimismo, el presidente de la Caja de Servicios Sociales señaló: “Siempre está la confusión por medio de gente malintencionada la cual quiere ensuciar la labor de la gestión actual, entonces la idea es aclarar sobre el tema, pero siempre lo van a tomar con una doble intencionalidad”.

“También hay que diferenciar la cuestión porque una cosa son los medicamentos de alto costo y otra cosa son los medicamentos de dispensa ambulatoria farmacéutico, son dos canales diferentes también hay que aclarar que el precio no lo pone la caja, los determina la industria. No olvidemos que entre noviembre y diciembre del 2023 a la fecha hubo casi un 340 por ciento de incremento inflacionario acumulado, y confunden los conceptos y los llevan con una doble intencionalidad”, explicó.

Directivos y vocales

Por otra parte, el funcionario provincial habló acerca del trabajo que vienen llevando a cabo los directivos y vocales de la obra social santacruceña. “El funcionamiento del directorio se está dando normalmente y la verdad que con los vocales tenemos una relación buena, sobre todo con los vocales de los pasivos”.

Trabajo de la Caja de Servicios Sociales

Finalmente, Pérez Soruco comentó acerca la labor que realizan por estos meses: “Desde el punto de vista interno, se está reordenando un montón de cuestiones. Tenemos reuniones constantes y todavía muchos desafíos”.

“Debemos remarcar que el grupo de trabajo, el recurso humano que se sumó a estos 20 meses de gestión siempre acompaña, y entendió a dónde vamos. La idea siempre es ordenar la Caja de Servicios Sociales para el buen funcionamiento, tanto para los afiliados como los prestadores”, concluyó.