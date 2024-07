Pérez Soruco calificó de positiva la reunión con la Asociación de Enfermedades Pocos Frecuentes de Santa Cruz

El presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco recibió a las autoridades de la Asociación de Enfermedades Pocos Frecuentes de Santa Cruz, encabezadas por su presidente, Adolfo Cid, en instalaciones de la obra social provincial de Río Gallegos. Dialogaron acerca del nuevo vademécum y acciones conjuntas a concretar.

Con la finalidad de conocer detalles acerca de la implementación del nuevo vademécum de la Caja de Servicios Sociales, integrantes de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes se acercaron a la sede central de la Caja de Servicios Sociales. En el lugar, mantuvieron un encuentro con el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, quien les explicó detalles acerca del nuevo listado de medicamentos que dio a conocer recientemente la obra social.

“Explicamos a las autoridades de la Asociación, bien el tema del vademécum para que ellos tramitan a los afiliados. Fue una reunión bastante grata. Ellos entendieron la necesidad de la implementación del vademécum sobre todo para tener control sobre los medicamentos”, remarcó Pérez Soruco. Asimismo, dijo que la oportunidad, se les informó que los pacientes o los afiliados con patologías complejas, tales como problemas oncológicos, transplantes, entre otras, tienen garantizados los medicamentos y las drogas que les corresponde, siempre que estén empadronados.

En ese sentido, el presidente de la Caja de Servicios Sociales dijo que los referentes de dicha asociación “entendieron perfectamente la necesidad y la importancia de que los afiliados con patologías complejas, patologías especiales, oncológicos, diabéticos, que tienen HIV o trasplantados, tienen que estar empadronados en la obra social para hacer un seguimiento de los pacientes, saber el consumo de los medicamentos, y además para garantizar los mismos”.

“Se dio toda la información necesaria para aclarar las dudas e interrogantes. Y aclaramos que todo esto es para establecer un control en este proceso donde históricamente no había ningún control, y no tenemos tasa de uso, ni estadísticas. Brindamos todos los detalles para que no haya ningún mal entendimiento”, aseguró.

Finalmente, comentó que acordaron trabajar de forma conjunta y mancomunada con la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes de Santa Cruz de acá a futuro.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios