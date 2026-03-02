Pérez: “La Caja de Previsión Social es y va a seguir siendo de los santacruceños”

Así lo expresó el presidente de la Caja de Previsión Social (CPS) de Santa Cruz, Pablo Pérez, este domingo 1° de marzo, luego del acto de apertura del 53° Período Legislativo de la Provincia de Santa Cruz. Asimismo, destacó las palabras del gobernador Claudio Vidal acerca de no traspaso de la misma a Nación.

En este contexto, el titular de la Caja de Previsión Social comenzó diciendo que “el gobernador Claudio Vidal hizo alusión al financiamiento y la sostenibilidad del sistema previsional, en el cual uno de los grandes problemas es el déficit, sobre todo por el aporte o no aporte de los municipios. Esa retención es indebida porque se le hace al trabajador, retiene el municipio y no gira esos fondos, haciendo que se perjudique enormemente el financiamiento del sistema previsional”.

“Por ley, se puede avanzar mediante el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, sobre las retenciones de esos fondos a través de la coparticipación, por esos aportes que no ingresan, pero la Municipalidad de Río Gallegos solicitó una medida cautelar, a la cual el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le dio lugar y estamos a la espera. También, es eso lo que perjudica al financiamiento previsional”, continuó.

Por otro lado, consultado acerca del traspaso de la Caja de Previsión Social a Nación, Pérez manifestó: “La no transferencia de la Caja, porque la Caja de Previsión Social es de los santacruceños y va a seguir siendo de los santacruceños. Bien lo destacó Claudio Vidal en su discurso, uno de los grandes problemas es el financiamiento”, reiteró.

Finalmente, Pablo Pérez señaló: “Venimos trabajando tanto con los diputados como los intendentes, entendemos que se debe abrir un canal de diálogo, pero tenemos un Tribunal Superior de Justicia que de manera legal mantiene este tipo de situaciones que va por fuera de la ley. Por eso, bien lo resaltó Vidal al llamar a la responsabilidad social al TSJ, que son aquellos que tienen que impartir la justicia y la igualdad, para todos porque no hay sistema previsional que aguante”.