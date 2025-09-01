“Pequeños Héroes” en el CIC Belén de Río Gallegos: realizaron encuentro de integración y celebración por el Mes de las Infancias

Este sábado se desarrolló en instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Santa María de Belén” la jornada “Pequeños Héroes”, enmarcada en las actividades del Mes de las Infancias impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración del Gobierno de Santa Cruz.

La propuesta fue organizada de manera conjunta entre los CIC Belén, Eva Perón y Jesús Misericordioso, generando un espacio de encuentro comunitario con múltiples actividades recreativas, culturales y deportivas destinadas a niñas, niños y familias de la localidad.

Durante la jornada estuvieron presentes la subsecretaria de Abordaje Territorial, Romina Contreras, junto a directores de los diferentes CIC de la ciudad. En este marco, Contreras expresó:“Fue una jornada llena de alegría; y nos pone muy contentos ver a las familias disfrutando de una propuesta que reúne a vecinos del barrio. Fue un mes de intenso trabajo para brindar estas actividades, que no son solo recreativas, sino que nos permiten estar más cerca de la comunidad”.

Asimismo, la funcionaria agradeció el acompañamiento permanente de la secretaria de Estado de Desarrollo Local, Cecilia Cortés, y de la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, quienes respaldaron desde el inicio la iniciativa que recorrió distintas jurisdicciones de la provincia.

La jornada contó con la participación de la Murga Pasión Carnavalera, la Murga Gualicho Carnavalero, el Ballet infantil de la Escuela de Danzas Folclóricas Amancay y la Escuela de Artes Marciales Combinadas del CIC Belén, además de obras de teatro de títeres que despertaron entusiasmo en los más pequeños. También se dispuso de una sala gamer coordinada por la Subsecretaría de Juventud, se ofrecieron cortes de cabello gratuitos, un rincón para la primera infancia, castillos inflables y juegos deportivos en articulación con la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación. Como cierre, las familias pudieron compartir un refrigerio dulce y salado en un clima de encuentro y disfrute comunitario.

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los lazos comunitarios, la promoción de la recreación saludable y la construcción de espacios de inclusión que reconocen a niñas y niños como protagonistas centrales de la vida social.