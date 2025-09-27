PedroMuñoz recorrió la Cuenca Carbonífera y ratificó su apoyo a trabajadores y jubilados de YCRT

El diputado provincial y actual candidato a diputado nacional, Pedro Muñoz, recorrió la Cuenca Carbonífera, donde mantuvo reuniones con vecinos.

Durante su visita a Río Turbio y 28 de Noviembre, Muñoz reafirmó su compromiso con los trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y sostuvo que “durante muchos años se ha abandonado a la Cuenca, se han malversado recursos y los trabajadores han sido los principales perjudicados”.

“La Cuenca Carbonífera representa una parte esencial de la identidad productiva de Santa Cruz, y desde los años ‘90 ha padecido situaciones críticas sobre su continuidad, cuando no utilizada politicamente y violentada por los negociados y la corrupcion “K” de la cual no han sido responsables los trabajadores, cuando no relegada por la falta de políticas serias que impulsen su desarrollo”, señaló el legislador.

Muñoz adelantó que, de llegar al Congreso de la Nación, llevará como parte central de su agenda la defensa de las matrices productivas y económicas de la provincia, con un fuerte eje en la energía, la educación, la salud y la seguridad.

“No podemos seguir permitiendo que el potencial de YCRT y de toda la Cuenca se desperdicie. Los trabajadores necesitan certezas, inversión y un Estado presente que impulse el crecimiento y no el abandono”, enfatizó.

Finalmente, destacó que su presencia en la zona responde a una convicción firme: estar cerca de la gente, escuchar sus problemas y defender sus derechos.

“No estamos en esta campaña representando a alguno de los aparatos politicos, como ocurre con otros candidatos. No somos candidatos del modelo “K”, ni del modelo del gobierno provincial ,ni del gobierno nacional, sólo pretendemos representar a Santa Cruz y sus vecinos”, enfatizó.