Pedro Muñoz presentó un proyecto para crear la Oficina Anticorrupción de Santa Cruz

El legislador provincial presentó una iniciativa que busca fortalecer la transparencia y el control en la administración pública mediante la creación de la Oficina Anticorrupción de la Provincia de Santa Cruz (OASC).

La propuesta establece la conformación de un organismo con independencia funcional y personería jurídica pública, que dependerá del Poder Legislativo, y tendrá como objetivo prevenir, detectar, investigar y sancionar conductas contrarias a la ética pública, además de denunciar ante la Justicia los hechos de corrupción que se detecten.

De acuerdo con el proyecto, la OASC podrá intervenir en toda la Administración Pública Provincial, incluidos organismos descentralizados, empresas con participación estatal, municipios que administren fondos provinciales y contratistas del Estado.

Entre sus atribuciones, el organismo estará facultado para recibir denuncias —incluso anónimas—, iniciar investigaciones de oficio, acceder a información bancaria o fiscal, citar testigos y colaborar con los poderes del Estado para garantizar el cumplimiento de las leyes de transparencia.

“El objetivo es consolidar instituciones fuertes, independientes y transparentes, que estén al servicio de los ciudadanos y no de los intereses políticos”, expresó el diputado al presentar la iniciativa.

Asimismo, destacó que “la lucha contra la corrupción no puede esperar más” y remarcó la importancia de que Santa Cruz avance en la consolidación de mecanismos de control acordes a los compromisos internacionales asumidos por el país.