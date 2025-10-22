Pedro Muñoz: “Nos abrazamos con la coherencia de defender Santa Cruz”

En la recta final de la campaña, el actual diputado provincial y candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica ARI, Prof. Pedro Muñoz, envió un mensaje contundente a los santacruceños y santacruceñas:



“Nos abrazamos con la coherencia de defender Santa Cruz. No merecemos más corrupción ni agresión. Necesitamos un equipo preparado, con convicciones firmes y la decisión de cuidar lo que es nuestro.”



Muñoz remarcó que durante estos meses recorrió cada rincón de la provincia, escuchando a los vecinos y compartiendo sus preocupaciones:



“Sostenemos esta coherencia a través de acciones y hechos concretos. Mientras algunos que hoy se despertaron y hablan de tibieza si no estan con ellos, estuvieron durante años bien calentitos en sus casas sin decir ni hacer nada para cambiar nuestra realidad. Nosotros, como tantos otros vecinos, estábamos en la calle, caminando, escuchando, acompañando a quienes viven las dificultades todos los días.”



Con un mensaje de esperanza y compromiso, el dirigente destacó que su campaña se sostuvo en el contacto directo con la gente, lejos de los discursos vacíos y de los privilegios de unos pocos.



“Defender Santa Cruz es poner el cuerpo, decir la verdad y actuar con coherencia. No es esconderse ni mirar para otro lado. Nosotros elegimos estar donde hay problemas, porque ahí es donde empieza el verdadero cambio.”



Pedro Muñoz cerró su mensaje convocando a los santacruceños a votar con convicción y esperanza este 26 de octubre:



“Tenemos la oportunidad de recuperar la dignidad y el rumbo. Que nadie decida por nosotros. Este domingo, defendamos Santa Cruz con firmeza y con el corazón.”