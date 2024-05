Pavel Gordillo: “el gobernador nos ha pedido reducir el déficit de la empresa”

En este mes que lleva de gestión como Gerente General de Administración de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Pablo “Pavel” Gordillo comentó en entrevista en Caleta Ulterior, programa de Frecuencia Patagonia, con qué empresa se encontró cuando asumió y cómo se viene trabajando para sanearla económicamente.

Sobre la misión que le encomendó Claudio Vidal a Pavel Gordillo comentó: “En realidad el gobernador me pidió, a pesar de que yo vengo más bien del petróleo, de la parte de los hidrocarburos, del Instituto de Energía, que hoy es el Ministerio de Energía, Minería y Recursos Hídricos, que trabaje en la parte económica, financiera y comercial de la empresa, que es la Gerencia General que asumí. Pero fue una solicitud puntual, de una necesidad de dar una mano en un lugar que no estaba funcionando bien. Entonces, más allá de la cuestión operativa, a mí me toca hoy tratar de sanear los números de la empresa, desde los puntos de vista económico, financiero y comercial”.

En cuanto a la situación actual de la empresa estatal el funcionario explicó “Servicios Públicos tiene un gran déficit, ligado también a la facturación, ligado a la recaudación. Pero a la par de eso se dan un montón de otras situaciones, donde nosotros tenemos que prestar un servicio, mantenerlo y mejorar la prestación del servicio. Que sabemos la vemos mal en Caleta Olivia y distintas localidades”.

Sobre su postura ante lo que va de la Gestión del Gobierno Provincial actual, Gordillo remarcó: “Hay otra realidad, hay otra impronta. Estamos tratando de llevar adelante otro tipo de gobierno, un gobierno que privilegia reducción del gasto, tratar de enfocar carteras puntuales o gastos puntuales en áreas donde sabemos que es donde más necesitamos fortalecer hoy. Hemos reducido bastante el déficit operativo de la empresa, por sobre todo haciendo reducción de cargos políticos, habían muchísimas gerencias y subgerencias, que por ahí realmente no prestaban el servicio y más bien eran acomodamientos políticos. La realidad de la empresa hoy que empieza a caminar es tratar de vincularnos con la propia gente operativa de la empresa, por eso hemos asumido el desafío de designar gerentes y subgerentes que sean de la empresa, tratar de desvincular la cuestión política de eso”.

En cuanto al trabajo que viene realizando, tras un mes de gestión en el cargo que ocupa, Pavel Gordillo resaltó: “En ese aspecto empecé a armar la estructura de SPSE en lo que tiene que ver con lo comercial. Como ustedes lo sabrán, hasta hace un par de meses a nadie le importaba cuánto pagaba de luz, de agua y de cloacas, porque era barato y estaba subsidiada. Hoy nos empezó a preocupar, por qué; porque los subsidios se eliminaron. Tuvimos que hacer una readecuación de nuestras tarifas, tratar de ver cuáles eran los principales puntos donde nosotros podíamos sostener ciertas tarifas para no impactar tan fuerte. Por más que haya habido un impacto bastante importante en las tarifas, pero no sacudir tan fuertes en el sentido de niveles de ingresos bajos, sectores vulnerables, sector de entidades y sin fin de lucro. Bueno, hemos empezado a hacer un trabajo de ese aspecto que yo lo llamo inicial, porque siento que la empresa no tenía política comercial. El sector comercial no estaba privilegiado en la empresa, más bien estaba privilegiado el sector operativo, en el mantenimiento, en la prestación del servicio, como un servicio público. Entonces hoy el hecho de decir, bueno, a ver cómo empezamos a trabajar el recupero de la deuda más allá de la crisis que estamos viviendo, cómo nos ocupamos de los planes de pago, cómo hacemos algunos recuperos, cómo planteamos ciertas bonificaciones y cómo trabajamos con el sector comercial. Para ponernos de acuerdo cuáles son las cuestiones que nosotros podemos bonificar y cuáles no. Cuáles son las que la empresa puede ceder un poco sabiendo la situación que tenemos. Y bueno, es lo que nos ha pedido el gobernador, algo muy claro. Traten de reducir el déficit de la empresa, para manejarse con lo que se factura y recauda”.

“Cosa no menor, ¿no? Hoy nosotros estamos alrededor de 3.000, 4.000 millones de pesos de déficit mensual. Se está reduciendo un poco, cuesta, porque también hemos empezado a hacer ciertas inversiones que son prioritarias, para mantener las líneas eléctricas y para empezar a retomar todo lo que es el trabajo de líquidos cloacales, que está detonado, por sobre todo en zona norte”.

Sobre el plan de trabajo que se viene de acá en más, el Gerente General Administrativo de la empresa puntualizó; “Se han empezado a hacer trabajos. Se ha empezado a activar algo en Los Antiguos hace unos días. Estamos analizando la puesta en marcha de una planta en Las Heras. Estamos analizando también la colocación de aireadores y generar unas columnas con lagunas, el trabajo natural podríamos ir porque todavía no tenemos los fondos para lo que es Pico Truncado. Y bueno, ¿qué decir de Caleta? Que no necesita una, sino varias plantas; y que sabemos que hoy el líquido cloacal se manda crudo al mar. Y no estamos cumpliendo con esto de cuidar el mar también, cuidar el medio ambiente, con los objetivos de desarrollo sostenibles”.

Y finalmente Gordillo se refirió al trabajo en equipo; explicando que hay “cuestiones que nosotros las vamos viendo a la par del conocimiento que uno va adquiriendo en lo diario con el equipo de trabajo. Porque dentro de la empresa hay mucha gente potable, gente con mucha capacidad, que no se le había dado la oportunidad. Y estamos tratando de trabajar en ese sentido. Sabemos que cuesta, sabemos que en ese aspecto vamos a recibir muchísimas críticas. Porque uno tiene el problema, que no tiene agua, que está el líquido cloacal por la calle, o se corta la luz. Porque, corre viento, hay humedad o pasa algo y se corta la luz. Sinceramente el reconocimiento de esto es la falta de inversión, que nosotros no tenemos y que tenemos que reverla”.