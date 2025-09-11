Partido Obrero:”Repudiamos el veto a la ley de financiamiento Universitario”

El Partido Obrero, emitió un comunicado en sus redes sociales en el que repudió el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

“El gobierno de Javier Milei quedó debilitado por la paliza electoral del domingo pasado en Buenos Aires, sin embargo, ha vetado la Ley de Financiamiento Universitario. Este nuevo ataque se inscribe en la ofensiva contra la universidad pública, pilar fundamental de la educación y del futuro de miles de jóvenes en todo el país.

Milei no hace ninguna autocrítica. Al contrario, redobla la motosierra: judicializa la Ley de Emergencia en Discapacidad, veta la Ley de Emergencia para el Hospital Garrahan y busca avanzar con reformas jubilatorias, laborales e impositivas que descargan la crisis sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.

Desde el Frente de Izquierda Unidad repudiamos enérgicamente esta medida y llamamos a la más amplia movilización popular. Este 12 de septiembre tenemos que estar en las calles en defensa de la universidad pública y gratuita, contra el ajuste y en defensa de los derechos de trabajadores, jubilados, personas con discapacidad y la juventud.

Movilicemos en conjunto con los gremios provinciales que luchan por reabrir las paritarias. El camino es la unidad.

Más que nunca es fundamental poner en pie un plan de lucha nacional y exigir a las centrales sindicales convocar para derrotar la política de Milei. Solo con la fuerza organizada del pueblo trabajador podremos frenar este ataque y abrir un camino distinto al ajuste y la entrega.

Gabriela Ance- Nicolás Gutiérrez– Frente de Izquierda Unidad”