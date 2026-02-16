Parsons anunció capacitaciones virtuales y la continuidad del MEC para respaldar a emprendedores

El secretario de Economía Social destacó el convenio con el InSET, el cronograma anual de formación y la expansión territorial del Mercado de Economía Comunitaria, políticas del Gobierno de Santa Cruz.

El secretario de Estado de Economía Social de la provincia de Santa Cruz, Alberto Parsons, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, brindó detalles a Canal 9 Televisión Pública de Santa Cruz, acerca de la continuidad de las capacitaciones virtuales destinadas a emprendedores y productores, además de referirse al cronograma del Mercado de Economía Comunitaria (MEC), y a su participación en la iniciativa Viva Barrio – Somos Comunidad.

En primera instancia, el funcionario explicó que, a partir de un convenio suscripto con el Instituto Superior de Enseñanza Técnica (InSET), se avanzará en la capacitación de productores y emprendedores de toda la provincia. Las formaciones comenzarán en marzo, se dictarán de manera virtual, y contarán con un cronograma de actividades que se extenderá durante todo el 2026.

En relación con la experiencia del año anterior, Parsons manifestó su satisfacción al señalar que en cada capacitación se completaron los cupos disponibles. Asimismo, destacó que estas instancias formativas permiten a los participantes obtener certificación, lo que representa un valor agregado para sus productos y emprendimientos.

Por otra parte, al referirse al MEC, indicó que las actividades se desarrollarán una vez por mes, desde abril hasta diciembre, en el Colegio República de Guatemala, de Río Gallegos. Allí podrán participar emprendedores y productores chacareros que comercializan en ese espacio. En este sentido, subrayó la importancia de contar con previsibilidad en el cronograma, lo que facilita la organización y fortalece la actividad comercial.

Respecto a la presencia en localidades de toda Santa Cruz, sostuvo que el área se mantiene atenta a los requerimientos de los municipios, y a los aniversarios de cada comunidad, para coordinar la logística necesaria y trasladar el MEC a distintos puntos de Santa Cruz, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Parsons se refirió a la participación en la propuesta Viva Barrio – Somos Comunidad, impulsada por el gobernador Claudio Vidal. En ese marco, destacó que los resultados del trabajo suelen medirse en función del desempeño de los emprendedores, al momento de promocionar y comercializar sus productos. Además, consideró un éxito el traslado de una porción del MEC al barrio San Benito, experiencia que tuvo una amplia aceptación por parte de los vecinos.

Si bien reconoció que existen aspectos por mejorar, señaló que se trató de una prueba piloto con resultados positivos, y valoró la articulación interministerial como una herramienta clave para fortalecer la economía social en la provincia.