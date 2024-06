Paritarias: Gutiérrez destacó el diálogo y el trabajo con los gremios

Tal como estaba definido en las actas de paritarias, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se inicia la tercera ronda de las mesas de negociación salarial con todos los sectores gremiales y sindicales.

Sobre el particular, el titular de la cartera laboral Julio Gutiérrez dialogó con la secretaria de Comunicación Pública y Medios y sostuvo “para que este proceso sea mucho más ágil dejando de lado muchas cuestiones que no tienen sentido, pedidos que llevan muchos años y no han tenido éxito, y buscando más rápido la solución en materia salarial que pide la gente. Hemos estado un mes discutiendo y en ese tiempo la gente pierde de cobrar, que fue lo que nos pasó”.

El funcionario subrayó luego que “ahora pretendemos que en la última semana de junio y principio de julio, discutir rápidamente la paritaria para que en el mes, lo puedan cobrar y no desgastarnos en situaciones sin sentido, discusiones que no van a ningún lado”, y puntualizó “sé que logramos un gran diálogo y trabajo con los gremios”.

Ante la consulta de cuál es la temática recurrente que los distintos sectores gremiales llevan a la mesa, describió que “más allá de la cuestión económica, lo que todos mencionan son las condiciones de trabajo y violencia laboral”, y en este último punto remarcó “estoy convencido que es por falta de capacitación, entendiendo que mucha gente que tiene responsabilidad no sabe cómo mandar y el que tiene que ejecutar el trabajo tampoco, entonces de los dos lados tenemos dificultades; por eso si formamos a los trabajadores se darán los cambios necesarios”.

Anticipó que en breve se iniciará una capacitación, con talleres y mucha formación respecto a la violencia laboral. “La idea es incorporarlo al Estado y empezar a dejarlo firme para más adelante”, indicó.

También agregó que los trabajadores tienen que tener en cuenta que “hay derechos y obligaciones; esta el que manda y el que obedece, porque hay una jerarquía y eso no tiene que ver con poder sino con responsabilidades bien marcadas”.

Más adelante Gutiérrez mencionó que por orden del gobernador Claudio Vidal, “todo el gabinete llevará adelante un plan anual, y Trabajo especialmente apuntará a que los salarios estén por encima de la Canasta Básica, sumado a ello Economía que tiene su injerencia y las demás carteras que tiene su responsabilidad de optimizar del presupuesto para no gastar en forma innecesaria, todo esto nos permite a nosotros sentarnos en paritarias y hacer ofertas que correspondan”.

Por último, ante la pregunta sobre si ya se manejan porcentajes de las ofertas dijo que se están evaluando con el ministerio de Economía y las definiciones “serán en el transcurso de la semana”.

Balance

En otro pasaje de la charla, el ministro hizo referencia a lo tratado con los sectores durante el primer semestre, allí dijo que “fue un momento para conocernos con quienes no teníamos la posibilidad de haber entablado alguna vez un diálogo, empezamos una relación compleja entendiendo que veníamos a traer un nuevo modelo de trabajo, claro, costó acostumbrarse a nuestra dinámica”, puntualizó y añadió “el Estado como estaba tenía muchas dificultades, lo denominé como laberinto, el cual habían creado a propósito y sólo ellos sabían cómo salir; nosotros preferimos no entrar ahí, y buscar un camino más corto buscando un beneficio para los trabajadores en una discusión más franca”.

Gutiérrez amplió y contó que en la segunda parte de las mesas de negociación colectiva “la relación fue distinta, todos teníamos un mecanismo diferente y directamente avanzamos sobre los temas que nos importaban”, marcó finalmente.