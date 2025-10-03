Para visibilizar y promover los talleres, el Centro Cultural Orkeke del Municipio organizó una intervención artística en la Terminal de Ómnibus de Río Gallegos

La Dirección de Cultura del Municipio de Río Gallegos llevó adelante una nueva propuesta para las familias, con una intervención artística de tango en la Terminal de Ómnibus. La actividad tuvo como objetivo dar a conocer a la comunidad los talleres gratuitos que se dictan en el Centro Cultural Orkeke y que continúan con inscripciones abiertas.

Al respecto, la titular del Centro Cultural, María Gallegos, expreso que se busca mostrar el trabajo que se realiza allí. “En esta oportunidad presentamos una intervención de tango, pero próximamente realizaremos también muestras de guitarra y danzas clásicas. Es una forma de acercarnos a los vecinos y que quienes transitan por la Terminal puedan disfrutar de un espectáculo breve y de calidad”, agregó.

Gallegos detalló que el Centro Cultural Orkeke ofrece, a su vez, talleres de guitarra, batería, danzas clásicas y ritmo, entre otras propuestas artísticas.

Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 21 horas, a la sede ubicada en Costa Rica y Las Heras.