Palermo Aike: conocé detalles de los trabajos realizados para normalizar el servicio de agua en Río Gallegos

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) realizó tareas programadas en el sector de Palermo Aike, que concluyeron alrededor de las 13:00 de hoy, luego de una intensa jornada que comenzó a las 5 de la madrugada, y en un trabajo coordinado de distintas áreas de la empresa provincial.

En este sentido, dialogaron con la Secretaría de Producción y Contenidos, los responsables de la planificación y desarrollo del plan de trabajo, pertenecientes a la empresa provincial de energía de la Provincia de Santa Cruz.

En primer lugar, la gerente provincial de Agua y Saneamiento de SPSE, Janela Hinding, comentó que estuvieron, este domingo 15, trabajando en dos puntos de la ciudad de Río Gallegos. Se trató de una intervención que es parte de un plan integral de mejoras, que llevan adelante en conjunto con distintas áreas de su gerencia.

“La intervención que estamos haciendo hoy fue planificada con tiempo, para trabajar en condiciones controladas y no en situaciones de emergencia. Son intervenciones que es necesario hacer para optimizar el sistema de abastecimiento de agua en la ciudad de Gallegos”, explicó y aclaró: “Se tomaron todas las medidas necesarias, se reforzó todo lo que es el llenado de cisternas en la ciudad. Se trabajó en abastecimientos estratégicos y se planificó en un horario que se minimice el impacto”, en el servicio durante el desarrollo de los trabajos.”El objetivo es lograr que no haya cortes completos de agua”, aseveró.

En simultáneo, se realizaron trabajos en la Planta Potabilizadora. “Hace poco se hicieron también trabajos de limpieza integral en cisternas de distintos puntos de la ciudad, y tenemos planificadas muchas otras mejoras en el sistema de abastecimiento de agua a la ciudad”, acotó, al tiempo que agregó: “Estamos apuntando a lograr un mantenimiento preventivo, que es lo que nos ayuda a trabajar en situaciones controladas, y no llegar a emergencias de roturas”.

Cabe mencionar que, Servicios Públicos SE informó que dispuso el cronograma para que el personal operativo realice el despeje del sector, en Palermo Aike, y posteriormente lleve adelante el reemplazo de la pieza prevista, sin mayores inconvenientes. Al mediodía finalizaron las tareas que incluyeron la instalación de juntas, y se dio inicio al encendido progresivo de las bombas, procedimiento que se realiza cada media hora, para evitar golpes de ariete en el sistema. Asimismo, estiman que cerca de las 17:00, del día de hoy, la planta retome su funcionamiento con total normalidad.

Por su parte, el subgerente de Distrito Río Gallegos de SPSE, Alejandro Machuca, durante el desarrollo de las tareas, señaló: “En este punto, de Palermo Aike, estamos realizando el mantenimiento preventivo sobre el acueducto Río Gallegos. Se encontró la falla sobre un tramo dañado por el desgaste y deterioro por el tiempo. Colocamos un tramo nuevo con dos juntas de amplia tolerancia y 800 mm. Contamos con un equipo de trabajo de 12 personas, una grúa y una retroescavadora, grupo electrógeno, bomba y otros recursos”.

En un detalle breve de los pasos efectuados, el Gerente expresó: “Se produjo el corte de suministro, desagotamos, se hizo el corte de la cañería y estimamos un tiempo de unas 8 horas de trabajo”.

Las operaciones previas realizadas, tanto para el reemplazo en Palermo Aike como para la actividad desarrollada en la Planta Potabilizadora, comprendió: el abastecimiento de las cisternas, una limpieza y desinfección en la cisterna del 499, con vista a garantizar el servicio, al concretar los cortes momentáneos.

Por último, el subgerente Machuca solicitó que los usuarios “hagan uso racional del agua, se agradece el acompañamiento a los vecinos, y les pedimos que tenga paciencia, para que podamos retomar el servicio con normalidad”, además, destacó el compromiso y la responsabilidad de sus “compañeros en este trabajo, ellos hacen todo lo posible para llevar con éxito esta reparación”.

En la Planta Potabilizadora

En cuanto a la planificación prevista en la planta, se concretó:

– El cambio de la compuerta de ingreso a la canaleta Parshall.

-La reparación del cargadero que permite el abastecimiento de agua a camiones cisterna, como los de Bomberos y otros servicios esenciales.

Por estos ítems en la programación de la jornada, el jefe de Departamento de Mantenimiento e Infraestructura de SPSE, Ariel Gómez, manifestó que “esto también estaba programado junto con el tema de lo que es el trabajo de Palermo Aike”.

En este sentido, el Jefe describió cuál es la función del cargadero mencionado en la enumeración de lo realizado: “El cargadera es de uso público, ya que es para llevar agua a los lugares donde carecen de agua; y en caso de emergencia, también se viene aquí y se lleva agua, por ejemplo, al Hospital, o Bomberos se abastece en caso que lo necesite para alguna emergencia, o para recargar después de un incendio”.

“Se decidió ahora que ya estaba cortado Palermo Aike, y que estaba cortado el suministro de planta, desarmar completo lo que es el cargadero, y cambiar lo que es retención, válvula, hacer un chequeo general de la cañería, evitando así problemas sobre todo en invierno, por las bajas temperaturas. Se chequeó también lo que es cinta calefactora, que es una cinta especial que mantiene el caño con temperatura”, argumentó.

Además, el trabajo que se hizo en la Planta de calle Parque Industrial, consistió también en trabajar con la compuerta Parshall (canaleta de entrada de agua a una planta), allí: “Podemos regular la cantidad de agua en base al consumo que tenemos, que va ingresando desde Palermo a lo que es la planta potabilizadora en sí”. Lo que motivó la reparación, en este punto, fue la necesidad de reemplazar el vástago por el desgaste de los metales, con el paso del tiempo.

Desde SPSE agradecen y destacamos el compromiso del personal operativo, administrativo y de Compras y Suministro, que llevó adelante estas tareas de manera organizada y eficiente, en el marco de la planificación que la empresa desarrolla para optimizar el servicio.