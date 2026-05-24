PAINA: Desarrollo Social firmó un nuevo convenio con Gobernador Gregores sobre políticas de niñez y adolescencia

En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del gobernador Claudio Vidal, este viernes el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, concretó la firma de un nuevo convenio del Programa de Atención Integral para la Niñez y Adolescencia (PAINA) junto a la Municipalidad de Gobernador Gregores.

La rúbrica tuvo lugar en instalaciones de la cartera social provincial y fue encabezada por el ministro Sebastián Georgion, acompañado por el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga. En representación de la localidad de zona centro, suscribió el acuerdo la intendenta Carina Bosso.



Durante el encuentro, las autoridades dialogaron acerca de las distintas líneas de acción destinadas al fortalecimiento de las políticas de niñez y adolescencia en Gobernador Gregores, profundizando el trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y los equipos locales.

Territorio y articulación institucional



En este contexto, el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia destacó el acompañamiento permanente a las localidades santacruceñas y el compromiso del Ejecutivo Provincial con las infancias y adolescencias.



“Venimos trabajando con las localidades de manera constante; hoy tuvimos el Consejo Provincial, donde recibimos a 15 municipios y 5 comisiones de fomento; y sobre todo, el compromiso que tenemos de acompañar a esas localidades, tanto desde los equipos técnicos, como con la inversión que realiza el Gobierno Provincial”, expresó Quiroga.



De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz continúa fortaleciendo el trabajo territorial y la articulación institucional en toda la provincia, promoviendo herramientas y políticas públicas destinadas a garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes.