Pablo Pérez: “Ocupar este lugar es un desafío enorme pero también un privilegio”

Así lo expresó el nuevo presidente de la Caja de Previsión Social (CPS), Pablo Pérez, este viernes tras el acto de asunción que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Asimismo, el gobernador Claudio Vidal tomo juramento como ministra de Gobierno a María Belén Elmiger.

En primer lugar, el presidente de la Caja de Previsión Social señaló a la Subsecretaría de Producción y Contenidos que “la verdad que esto es un desafío enorme y todo un privilegio. Agradezco profundamente a Belén Elmiger que es la nueva ministra de Gobierno y agradecido también por la oportunidad al gobernador Claudio Vidal”.

“Soy un trabajador planta permanente de la Caja de Previsión Social desde hace 10 años, por lo que conozco a mis compañeros y la idea es tratar de mantener la línea como así también seguir trabajando”, manifestó.

Por último, Pérez indicó: “La idea principalmente es tratar de poder brindarle una respuesta lo más rápida y eficiente posible al ciudadano para que todos los trámites previsionales salgan sin inconvenientes”.