Pablo Grasso y todo su gabinete junto a vecinos del Gaucho Rivero

Continuando con la ronda de reuniones en distintos sectores de Río Gallegos, el Intendente Pablo Grasso encabezó ayer un encuentro con una gran cantidad de vecinos y vecinas de los barrios Gaucho Rivero y Belgrano.

Acompañaron al jefe comunal las secretarias Mercedes Neil, Claudia Picuntureo, Mónica Gutiérrez, Julia Chalub, Moira Lanesan, María Grasso, Natalia Quiroz y Sara Delgado, el secretario Quirino Pereira y el Jefe de Gabinete Diego Robles, además de jefes y directores de distintas áreas.A su turno, vecinos y vecinas plantearon cuestiones generales y situaciones particulares.

Entre los principales pedidos estuvo la mejora e iluminación de espacios públicos, la limpieza y arreglo de calles, y también se habló de tenencia responsable de mascotas. Grasso anunció que una de las plazas adquiridas recientemente estará ubicada junto al Gimnasio Municipal Benjamín Verón, y habló de las diferentes obras y acciones que lleva adelante el Municipio para mejorar la calidad de vida de la población.

Por otra parte, se habló de la regularización de feriantes que ofrecen sus productos en los espacios públicos y también de la importancia del compromiso de la comunidad para tener cada día una ciudad mejor.