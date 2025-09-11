Pablo Grasso y Moira Lanesan entregaron aportes a instituciones educativas

El Intendente de Río Gallegos y la Secretaria de Producción entregaron 2.5 millones de pesos a tres colegios de Río Gallegos, en el marco del Programa de Apoyo a 24 instituciones que se anunció en junio pasado. En esta oportunidad recibieron el Secundario 26, la EGB 41 y la EGB 58. El jefe comunal también entregó un kit de elementos escolares al Jardín Maternal N° 1 y participó de un acto por el Día del Maestro.

Durante la tarde de este miércoles, el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso y la Secretaria de Producción, Comercio e Industria Moira Lanesan visitaron distintas instituciones educativas.

En el Colegio Secundario N° 26 fueron recibidos por el rector Antonio Chacón y los integrantes de la Cooperadora Marcos Aguirre y Rocío Levipichun, quienes recibieron el comprobante de transferencia por 2.5 millones de pesos de parte del Municipio, en el marco del Programa de Apoyo a 24 instituciones educativas locales que anunció Grasso el 20 de junio pasado.



Este dinero será utilizado para diferentes proyectos y para cubrir algunas necesidades de la institución.

Luego, Grasso y Lanesán se trasladaron a la EGB N° 41. Allí le entregó el comprobante de transferencia por 2.5 millones de pesos a Ramona Tolaba y Belén Semino, integrantes de la Cooperadora. Durante el encuentro, se habló de algunos de los problemas que atraviesa la comunidad educativa y también del destino que darán al dinero: la compra de una impresora, de elementos de limpieza y de juegos didácticos, entre otras cosas.

La EGB N° 41 se encuentra de aniversario y es apadrinada por el Municipio, por lo que el Intendente entregó un presente al Director Mariano Saez y a la Vicedirectora Alejandra Barreto.



Seguidamente, ambos funcionarios se acercaron a la EGB N° 58 para participar del acto por el Día del Maestro. Allí compartieron la ceremonia junto a alumnos y alumnas, docentes y familias y entregaron también el comprobante de transferencia por 2.5 millones de pesos, destinados a proyectos y necesidades de este colegio.

Durante el acto se hicieron reconocimientos a docentes y se disfrutaron de presentaciones organizadas por los propios alumnos. También se proyectó un video institucional.

Finalmente, la comitiva se trasladó al Jardín Maternal Provincial N° 1, que a partir de ahora será apadrinado por el Municipio. En el lugar, los funcionarios fueron recibidos por la Directora Jeannette Muñoz y los integrantes de la Cooperadora Facundo Daldoso, Ailen Bonillo y Belén Cabezas.



Grasso y Lanesan entregaron a los presentes una copia del Decreto que establece el padrinazgo del Municipio al Jardín y también un kit de materiales que contiene resmas de hojas, cajas de crayones, de temperas, y de lápices de colores, potes de adhesivos, papel afiche, cartulinas, tijeras y globos surtidos.