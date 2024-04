Pablo Grasso: Vamos por un Master Plan Productivo para el desarrollo de la patagonia

Junto a los intendentes de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, de Río Grande, Martín Pérez y de Viedma, Marcos Castro se realizó el Primer Foro Patagónico de Ciudades Atánticas. 4 mesas de trabajo en torno a los alimentos, la energía, inversiones estratégicas y medio ambiente concluyeron en la conformacion de acciones coordinadas para mejorar la calidad de vida los pueblos de la Costa Atlántica a través del valor agregado de nuestros recursos. Grassó anunció la Emergencia Gasífera y resaltó que “cuando a un Gobierno Nacional se le ocurre quitar un derecho o un recurso, los primeros afectados somos los municipios”.

El primer encuentro del Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas, convocó a intendentes y distintas organizaciones de la Patagonia. En la jornada, se avanzó en delineamiento de proyectos y políticas públicas concernientes al desarrollo, energía, alimentos, logística y producción. Las temáticas de los paneles giraron en torno a los desafíos de los gobiernos locales, en lo relacionado a los aspectos: económicos y productivos; inversiones estratégicas; potenciación de la costa atlántica; sostenibilidad ambiental y desarrollo regional. El encuentro se selló con la rúbrica de un documento.

Pablo Grassó acudió junto a una comitiva de la Provincia de Santa Cruz: académicos, diputados, concejales e intendentes que fueron parte de las distintas mesas de discusión, Grasso abrió junto a sus pares las distintas mesas de debate recalcando que “los municipios somos los que sufrimos en primera persona cada uno de los recortes y ajustes que se hacen, porque tenemos que seguir sosteniendo de alguna manera todo lo que nos van recortando, no podemos decirle a los vecinos que se van a quedar sin transporte público o sin servicios de recolección o sin obras públicas, por lo que este foro no es solo para discutirlo, aquí van a surgir acciones concretas, ideas para el aprovechamiento de nuestros recursos”.

Pablo Grasso ratificó que presentará la emergencia gasífera en Santa Cruz y, con esta iniciativa, buscará frenar los aumentos en las tarifas de gas que golpearán a cientos de miles de patagónicos próximamente. ¨Nosotros brindamos el gas a todo el país, entonces los santacruceños no podemos destinar más del 40% del salario a pagar un servicio”, subrayó en su alocución.



Asimismo dijo que junto a los intendentes “hemos formado un equipo que, cuando nos juntamos, tratamos de sintetizar el pensamiento que tiene una comunidad. Lo que nosotros queremos lograr, es empezar a conformar una estructura política sólida”.



Bajo el título de “Nuestro desarrollo es construcción soberana en el Atlántico Sur” y el lema “El Atlántico Sur nos convoca, la Patagonia nos une”, las ciudades participantes, rubricaron un documento en el que los distintos municipios, asumen el compromiso de avanzar en una agenda común para el desarrollo de las fuerzas productivas, el cuidado del medioambiente, el ejercicio de la soberanía y la defensa de las comunidades frente a la crisis.



El escrito final, que acentúa la necesidad de la elaboración de un plan trascendental para la integración y el desarrollo de la costa atlántica, insta a impulsar estrategias donde los tres niveles del Estado, coordinen con eficacia, políticas públicas que garanticen el bienestar de la gente, consoliden el territorio patagónico y revaloricen los recursos naturales, a partir de altos estándares ambientales, con una industrialización sólida y un uso intensivo del conocimiento.