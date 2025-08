Pablo Grasso: “tenemos que explicarle a la población que hay otro camino para tener mejor salud, educación, bienestar y trabajo”

El intendente Pablo Grasso encabezó este viernes por la noche del primer encuentro “Construyendo Juntos”, que se realizó en la unidad básica Eva Perón de Río Turbio y en el que se entregaron reconocimientos a militantes y dirigentes históricos del peronismo en la cuenca carbonífera. También participó de un encuentro en el Partido Justicialista de 28 de Noviembre.

Acompañado por los intendentes de Río Turbio, Darío Menna y de 28 de Noviembre,

Aldo Aravena y los diputados de la Cuenca Carbonífera, Karina Nieto, Carlos Godoy y Lorena Ponce, Pablo Grasso pidió proponer una alternativa distinta a la sociedad para cambiar la realidad de Santa Cruz y aseguró que el candidato del peronismo tiene que ser elegido por la mayoría.

“Nosotros hacemos política porque queremos transmitir esperanzas y cambiar realidades. Si nosotros no proponemos una alternativa distinta, es difícil que esto cambie. Tenemos que pensar que nos está pasando para que haya ganado un presidente así”, consideró el dirigente del peronismo.

Además, Grasso puso en valor el esfuerzo que se hace pese a lo nacional y provincial. “De las crisis salen oportunidades. Los momentos malos pasan, pero hay que afrontarlos. Nosotros no venimos a opinar de política. Veo políticos que son comentaristas de la realidad. No muchachos, nosotros tenemos que gobernar y tomar decisiones. Imagínense que en Río Gallegos yo competía con un compañero que decía que iba a parar el viento. A lo que llegamos para captar un voto. Después pasa lo que vemos hoy, que son estafas electorales. Se dicen muchas cosas lindas y después cuando llegan no abren ni la puerta”, criticó el jefe comunal.

“La gente creyó que Vidal iba a pagarles a los docentes como petroleros, pero llegó la realidad y echaron cuatro mil petroleros. Hubo reunión de intendentes a la que no me invitaron, pero yo quería plantear que está mal que YPF se vaya de Santa Cruz, que la usina 240 no funcione. Fue una lucha de muchos años, hay una historia. Tenemos que hacernos cargo de las personas que pelearon durante años por un país federal”, expresó el intendente frente a la militancia de Río Turbio.

En otro tramo, Pablo Grasso dijo que “cuando el Estado nacional y provincial se corren de su lugar y abandonan la salud y la obra pública, sale el Municipio a hacer el esfuerzo y poder responder a esas demandas”.

“Tenemos -siguió- que explicarle a la población que hay otro camino para tener mejor salud, educación, bienestar, trabajo. Ahora hay fila de personas que quieren ser candidatas, pero, ¿dónde estaban cuando estaban echando trabajadores? Pongan la cara con la población y vean cómo está Santa Cruz”.

Sobre la elección de candidatos del peronismo de cara a octubre, el intendente pidió que “basta de querer encerrarse en una habitación y elegir candidatos con el dedo, abramos la puerta y que se discuta”.

“Que el candidato -aseguró- sea el que elija la mayoría. Pero tiene que ser alguien que represente y se la juegue. No que vaya a Buenos Aires a tomar café a Puerto Madero. Tiene que defender los intereses de Santa Cruz, no como los que entregaron nuestros recursos, a YPF”.

Además, se preguntó: “¿Por qué tenemos que discutir solo cuando hay candidaturas? ¿Dónde está la militancia que tiene que preguntarle a la gente que necesita? Debemos abrir las puertas, no encerrarnos. Nosotros somos peronistas, nunca vamos a cambiar al peronismo”.

En relación al Gobierno provincial, Grasso señaló que “hablan de nueva política y eran todos funcionarios de Daniel Peralta. ¿Dónde está la plata que le sacaron a los Municipios? 15 mil millones perdió Río Gallegos, con eso podemos hacer 15 gimnasios. ¿Qué hicieron? ¿Para qué ajustaron?”

“No pensemos como porteños, pensemos como santacruceños. No perdamos nuestra identidad. Miremos a nuestros viejos todo lo que hicieron. El peronismo nunca va a morir, siempre se volvió a acomodar y es uno de los movimientos más importantes del mundo. Por eso todos quieren ser peronistas. Queremos que los dirigentes estén al frente y sindicatos que representen a los trabajadores. Estamos muy seguros a donde vamos porque estamos seguros de dónde venimos. Por eso es importante escucharnos y hacer este debate en todos lados. Acá nos jugamos el futuro de Santa Cruz, de la Patagonia sur”, alentó.

Para cerrar, el intendente indicó que es importante que el armado político debe involucrar a “los pibes”. “El mundo cambió, pero eso no significa que hay que sacarle derechos a la gente. Mirémonos de frente y trabajemos por el bienestar de nuestra gente. Tengamos la posibilidad de hacer grande de nuevo esta provincia. Transformemos esta provincia en una productiva, con laburo y con discusión política, como fue siempre. Tenemos que ir todos a votar y a elegir a quienes representen los intereses de los santacruceños”, finalizó el intendente.