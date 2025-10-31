Pablo Grasso recorrió los avances de la nueva planta de asfalto, que adquirió el Municipio de Río Gallegos y que próximamente estará operativa 

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, recorrió este viernes la nueva planta de asfalto municipal, ubicada en la Ruta 53, que próximamente estará operativa para avanzar con más obras.



▫️Grasso estuvo acompañado por la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz, y trabajadores.



El intendente resaltó que la nueva planta de asfalto implicará más inversión para los vecinos y vecinas y más cuadras asfaltadas en menos tiempo y a menor costo.



▫️A su vez, puso en valor la apuesta de un Estado presente, con autonomía y respuestas para mejorar los barrios de Río Gallegos.