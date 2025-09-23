Pablo Grasso recorrió la obra del nuevo gimnasio municipal, que será inaugurado pronto y contará con instalaciones de primer nivel

Este lunes, el intendente Pablo Grasso recorrió la obra del nuevo gimnasio en el barrio Municipal, que será inaugurado en los próximos meses. Este espacio deportivo es realizado netamente con fondos propios y sumará una nueva alternativa para seguir desarrollando el deporte en Río Gallegos.

En la visita, el intendente estuvo acompañado por la secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso, la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesán Sancho, y el sacerdote Juan Carlos Molina.

“En el contexto que vivimos, con una falta de inversión notoria de los gobiernos nacional y provincial hacia la Municipalidad de Río Gallegos, este avance es muy significativo”, señaló María Grasso. Asimismo, la funcionaria subrayó que, pese a las dificultades, las políticas recaudatorias locales permiten destinar fondos a obras que generan nuevas oportunidades para la comunidad.

“Con recursos propios podemos seguir construyendo, creciendo y, por supuesto, generando espacios para los más chicos y los más grandes”, afirmó. Además, remarcó que estas iniciativas refuerzan el trabajo del Municipio en materia deportiva y social.

“Los destinatarios finales son los vecinos, los profesores y el personal municipal que va a desempeñar funciones en este espacio, por eso ponemos tanto énfasis en la calidad de la infraestructura”, agregó.

Un gimnasio con instalaciones modernas El nuevo centro deportivo contará con vestuarios para los equipos, espacio para árbitros, enfermería, oficina administrativa, depósito y una cancha de primer nivel. Una de las novedades más esperadas es la instalación del piso de parquet para alto rendimiento.

“Es un piso de calidad probada que le dará jerarquía a la cancha y permitirá un uso intensivo en competencias y entrenamientos”, confirmó María Grasso, al tiempo que agradeció el trabajo conjunto de las distintas secretarías municipales.