Pablo Grasso recibió al famoso referente de Skateboarding Giani de Gennaro

El skater se encuentra en la ciudad para participar del megaevento organizando por la firma Calavera No Chilla junto al Municipio de Río Gallegos y la marca Visión Street Wear. De Gennaro realizará talleres dirigidos a niños y jóvenes. También se organizará un torneo.

El Intendente Pablo Grasso recibió al joven empresario Lucas Doolan, de la firma local Calavera No Chilla, y al skateboarder Giani de Gennaro, quien será el principal protagonista del evento que finalizará el 4 de noviembre y contará con diversas actividades.

El skater agradeció el recibimiento del jefe comunal y comentó que “vine a difundir mi pasión que es el skate”. Luego dijo que “vamos a hacer un taller para los chicos explicándoles lo que es reciclar, algo que podes encontrar, que para otros es basura, la convirtamos en algo lindo”.

De Gennaro informó que “Vamos a tener un campeonato el domingo, donde voy a ser jurado, y una escuelita de skate para los más peques. Hoy tenemos el taller en la Casa de la Juventud, y una charla en el café Arte Latte para los más peques”.

El deportista destacó el recibimiento del Intendente Pablo Grasso y su interés por las actividades para los más jóvenes: “Nosotros siempre luchamos por una pista pública para los chicos, porque necesitamos un lugar para contener a una juventud que tal vez no hace otro tipo de deportes y no puede hacerlo por no tener un lugar. Así que lo que queremos hacer es que tengamos una hermosa pista acá en Río Gallegos”, dijo.