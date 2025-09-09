EN VIVO
Pablo Grasso presentó la tarjeta “Integración Austral” en Punta Arenas junto al alcalde Radonich

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, encabezó en Punta Arenas junto al alcalde Claudio Radonich la presentación oficial de la Tarjeta “Integración Austral” (IA), un beneficio que permitirá a los vecinos de ambas ciudades acceder a descuentos y promociones en diversos comercios, fortaleciendo los lazos económicos y sociales entre ambas comunidades.

El lanzamiento contó con la presencia de referentes del sector empresarial y comercial: Ricardo López, de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos; Guillermo Polke, de la Federación Económica; Carolina Neil, de la Cámara de Comercio de Río Gallegos; Marcos, de Marcos Computación; Leandro y Marcelo Fadul, empresarios de Río Gallegos; además de la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Kamu, y la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan Sancho.

En dialogo con la prensa local, Grasso explicó que la intención es profundizar el trabajo conjunto con Radonich para dar respuesta a la demanda comercial y avanzar en la integración deportiva, cultural y económica de la región.

“Nos genera mucha expectativa este paso que damos hoy -afirmó-. Invitamos a toda la comunidad de Punta Arenas a visitar Río Gallegos, que inaugura su planetario el fin de semana que viene. Los comerciantes nos acompañaron en esta primera etapa enfocada en hotelería y gastronomía”. El jefe comunal recalcó que lo importante no es sólo anunciar políticas, sino ejecutarlas. “Se dicen muchas cosas y después se hacen pocas –sostuvo-. Nosotros estamos ejecutando”. Además, anticipó que antes de fin de año la tarjeta sumará nuevos rubros y estará disponible para todos los habitantes de ambas ciudades.

Grasso también destacó que la Patagonia tiene atractivos únicos tanto en Argentina como en Chile, y que el mundo entero desea conocer sus bellezas naturales.

