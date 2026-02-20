Pablo Grasso presentó la oferta de talleres 2026 de la Secretaría de Niñez

Este viernes por la tarde, en el flamante edificio de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, se realizó el acto de presentación oficial de los talleres 2026, en una jornada que combinó exposición, reconocimiento y anuncios de nuevas propuestas para niños, niñas, adolescentes y sus familias.

El evento tuvo lugar en el edificio de la Secretaría inaugurado el 19 de diciembre de 2025, ubicada en Avenida Crucero General Belgrano N° 2026, un espacio que marcó un antes y un después en el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a las infancias y juventudes de la ciudad.

Previo al acto protocolar, se desarrollaron exposiciones de distintos talleres que funcionan en el Centro de Promoción de Derechos, en el nuevo edificio y en la Casa de la Juventud, ambos dependientes de la Secretaría. Los asistentes pudieron recorrer muestras de barbería, peluquería, manicuría y realización de juguetes, entre otras propuestas, que reflejaron el trabajo realizado durante el verano.

La ceremonia fue encabezada por el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, acompañado por la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub, y la concejal Soledad Kamu. También participaron el concejal Martín Chávez; representantes sindicales, integrantes de juntas vecinales, asociaciones, vecinos y alumnos de los talleres.Durante su intervención, la secretaria Julia Chalub destacó los espacios que estos son espacios que los chicos utilizan cada semana y señaló que eso lo estamos haciendo en un contexto, donde, por ejemplo, “se está discutiendo bajar la edad de la imputabilidad”.

“Nosotros vamos a seguir trabajando para que nadie llegue ahí, para que los chicos tengan oportunidades, porque hay una decisión política del intendente de tener un espacio como este, donde no solamente vamos a trabajar con niños, adolescentes o jóvenes sino que también vamos abrir a la comunidad talleres para padres y cuidadores, para que tengan herramientas ellos también, porque entendemos que en los tiempos que vivimos tenemos que acompañarnos entre todos para que los chicos tengan la oportunidad de seguir formándose, estén contenidos en un espacio seguro, y como papás también contenerlos en casa”, remarcó.

Por otra parte el intendente Pablo Grasso destacó el trabajo del equipo de la Secretaría y reafirmó el compromiso de continuar invirtiendo en políticas de cuidado y acompañamiento integral, consolidando espacios de escucha y construcción de oportunidades para toda la comunidad.Asimismo, el jefe comunal valoró el ámbito de las capacitaciones, y el apuntalamiento de la formación para nuestros jóvenes, en tiempos de cuestionamientos y estigmatización de las políticas relacionadas con el Estado.No obstante, los momentos más emotivos de la jornada comenzaron con la entrega de certificados a niños, niñas y jóvenes que participaron en los talleres de verano.

En el Centro de Promoción de Derechos se reconoció a quienes formaron parte de propuestas como “La Ciencia de la Cocina” (6 a 11 años), “Dulce Creación Pastelería” (12 a 18 años), “Master Color Barbería”, “Barbería Inicial”, “Manicuría Inicial”, “Peluquería Inicial”, “Crochet”, “Electricidad en Casa”, “Creadores de Juegos” y el taller “Ecolook” de reciclado de prendas.

En tanto, en el Multiespacio se desarrollaron talleres de Teatro (8 a 11 y 12 a 17 años), además de propuestas de barbería, manicuría, peluquería, crochet, electricidad, “Creadores de Juegos” y “Ecolook”, entre otras iniciativas orientadas a la formación y el desarrollo de habilidades.De cara al ciclo 2026, se informó que las inscripciones comenzarán el próximo 2 de marzo.

La oferta incluirá talleres en el Multiespacio ubicado en Crucero General Belgrano y el Centro de Promoción de Derechos como carpintería, electricidad, herrería, peluquería, barbería, crochet, costura, cocina y panificados, manicuría (inicial y avanzada), reparación de electrodomésticos y heladeras, diseño de indumentaria, colorimetría, fábrica de juguetes, teatro, “Valorarte” (arte y expresión) y rincón de lectura.Asimismo, se sumarán propuestas destinadas a padres, madres y cuidadores, como talleres de crianza, red de acompañamiento familiar y espacios de promoción de buenos tratos en el deporte, además de talleres integrales para adultos.

En la Casa de la Juventud, la programación incluirá canto, batería, guitarra, graffiti, danzas urbanas, marketing digital y personal, creación de contenido, cursos de mozos, panadería, coctelería, DJ, talleres de salud mental y emocional y arte para jóvenes.Con esta amplia grilla, la Municipalidad apuesta a consolidar espacios de formación, contención y participación activa, reafirmando el compromiso de seguir construyendo políticas públicas que garanticen derechos y oportunidades para las nuevas generaciones.