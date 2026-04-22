Pablo Grasso potencia el deporte local

El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso realizó una recorrida por distintos espacios deportivos de la ciudad. Visitó la cancha de la Asociación Deportiva Obreros Empleados Municipales (ADOEM) y el Club Social y Deportivo Chaco, ubicado en el barrio Favaloro.

El jefe comunal estuvo acompañado por la Secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial Natalia Quiroz y el Director de Obras Viales “Nony” Agüero. En ADOEM, la comitiva fue recibida por Luis Vargas. Durante la recorrida se acordó que el Municipio realizará mejoras en la cancha y colaborará con la construcción del sector de autoridades de juego.

De igual forma, en el Club Chaco se harán movimientos de suelo en la cancha para dejarla en condiciones de ser utilizada para entrenamientos y actividades recreativas. Estas recorridas se enmarcan en la política municipal de recuperación y puesta en valor de espacios deportivos, con el objetivo de garantizar lugares adecuados para la práctica deportiva y el encuentro comunitario.

Desde el Municipio se destacó la importancia de fortalecer la infraestructura deportiva como herramienta de inclusión y desarrollo social y se resaltó que el deporte cumple un rol fundamental en la contención social, promoviendo hábitos saludables y generando oportunidades para niños, jóvenes y adultos.