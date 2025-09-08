Pablo Grasso: “Perdió la prepotencia, la violencia y el intento de miseria planificada”

El Intendente Pablo Grasso dijo que esto es una derrota histórica del mileismo y sus aliados, aseguró que esa derrota también es del Gobernador y sus legisladores que le votaron desde la Ley Bases hasta la entrega de YCRT. “Es una victoria aplastante del peronismo y un fuerte mensaje del pueblo bonaerense”.

Grasso dijo que Santa Cruz nunca vivió el desempleo, los despidos y el ajuste perpetrado por Vidal y Milei en toda su historia de vida: “buscan subestimar a los santacruceños, acá hay un intento de saqueo cuyos cómplices son Javier Milei y Claudio Vidal, hay una miseria planificada y el freno que el peronismo puso en Buenos Aires también lo pondrá en Santa Cruz en octubre”.