Pablo Grasso: “Nos están sacando derechos y parece normal”

Durante la apertura de la segunda edición del Foro Feminista Contra la Crueldad “Trinchera“, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cuestionó con dureza al Estado nacional y provincial por el retroceso en materia de derechos y reivindicó el rol del municipio como un espacio activo en la agenda de género.



“Hoy nosotros estamos naturalizando todo. Absolutamente todo. Y eso nunca nos había sucedido”, planteó Grasso en el 17 de Octubre.



“Todo lo hemos logrado levantando la voz, porque había un Estado que escuchaba, que defendía, y hoy tenemos un Estado nacional y provincial que te quita derechos y pareciera normal”.



El intendente insistió en que este nuevo contexto pone en jaque las conquistas históricas de los movimientos sociales: “Como que toda la lucha que hubo fue una lucha en vano, o como que no era lo que realmente merecíamos o necesitábamos”, señaló. “Estamos resignando todas las luchas y todo el sacrificio que se ha hecho durante muchos años”.



Ante ese panorama, planteó la necesidad de volver a discutir desde dónde se parte y hacia dónde se quiere ir. “Entonces, para reflexionar, para debatir y para saber realmente de dónde partimos, pero seguro, con un fuerte respaldo del Estado municipal, hacia dónde vamos”.

Durante su intervención, el intendente hizo foco en las múltiples dificultades que enfrentan mujeres y diversidades a la hora de buscar acompañamiento estatal: “No es únicamente ir a la justicia para hacer una denuncia o para pedir ayuda, sino una cuestión natural de vida. ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo sigo? ¿Quién va a ir conmigo en cada uno de los lugares donde lo necesite? ¿Qué hago después de eso? ¿Cómo poder acompañar cada uno de los procesos? ¿Cómo poder contener a la familia? ¿Cómo poder explicar? ¿Cómo poder salir? ¿Quién me respalda?”.



Grasso también denunció el accionar encubridor de algunas instituciones y poderes del Estado: “Si vos tenés un Estado que se hace el distraído, es muy difícil. Y es mucho más complicado que la mujer o la diversidad pueda hacer algún tipo de presentación y denuncia cuando el Estado mismo es el que encubre funcionarios”, dijo.



En otro tramo del discurso, se refirió a las comparaciones y críticas políticas que suelen buscar relativizar o deslegitimar los reclamos de género y frente a esa desvalorización del reclamo feminista, defendió las políticas concretas que lleva adelante el municipio. “Mientras sucedía todo eso, nosotros incluimos mujeres a trabajar en las líneas de colectivo, la primera vez en la historia, y seguimos con la patentes de taxis”, señaló.

“La mitad de la planta permanente en la municipalidad son mujeres, y tenemos mayoría de mujeres en la conducción de las secretarías”, tras lo que aclaró que no se trata de una cuestión de cupos, sino de reconocimiento de capacidades reales.

Por otro lado, Grasso fue enfático al reclamar mayor compromiso político frente al ajuste. “Cuando se tienen que tomar decisiones, se tienen que tomar decisiones mucho más fuertes. Hay que empezar a hablar de política, hay que empezar a poner el cuero”.



El intendente cargó con dureza contra las consecuencias del recorte estatal y las políticas nacionales y provinciales: “No es normal que hoy los viejos no tengan remedios, no es normal que a las personas con discapacidad les peguen una patada y no tengan medicamentos ni atención”, denunció molesto.



También se refirió a las campañas de desprestigio contra el personal de salud: “Es mentira que en el Garrahan son ñoquis. Es mentira que vos no merecés tener el trabajo que te ganaste durante toda tu vida. Es mentira que las políticas nacionales vinieron a solucionar un problema. Hoy cada uno de nosotros está viviendo cada vez peor”.



Para cerrar, el jefe comunal convocó a transformar el debate en acción concreta: “Hoy, más allá de ser un trabajo de discusión y debate político, tiene que ser un compromiso político. Es para decir: acá estamos, de acá nunca nos fuimos, y tenemos claro hacia dónde vamos. Vamos juntos hacia una mayor política de igualdad en toda la República Argentina”.