Pablo Grasso: “Nos atacaron, persiguieron y ahogaron, ni aún así pudieron cambiar el proceso de transformación”

Grasso llamó a una unidad “en serio” en Santa Cruz, denunció el ahogo financiero del Gobierno Nacional y Provincial, y repasó las múltiples obras que, aún sin apoyo económico, el gobierno municipal realiza con fondos propios. Denunció que Vidal le pidió a Nación que no financie las cloacas para el 100% de los barrios de la ciudad.

El intendente de Río Gallegos realizó hoy el discurso inaugural del 78° Período Legislativo del Concejo Deliberante. Participaron la presidenta del Concejo Deliberante Daniela D´Amico y la totalidad de los concejales riogalleguenses, vecinos y vecinas de la ciudad, autoridades de la Justicia, de las fuerzas armadas y de seguridad, integrantes del gabinete municipal, concejales y diputados nacionales. Hubo un fuerte acompañamiento de personalidades y ediles de distintas localidades de la Provincia.

“Creo en una Argentina y una Santa Cruz que se anime a discutir en serio los problemas reales de la gente” sostuvo el intendente ante un Concejo Deliberante colmado de vecinos. Insistió en que “el actual ahogo financiero es deliberadamente planeado, acompañado de un ataque mediático, incluido el aparato oficial”.

En este sentido, dijo que “no fueron en contra de este intendente o su equipo, fueron en contra de una gestión que tiene nombre y rostro en los 130 mil habitantes de Río Gallegos. Este nivel de ensañamiento no tiene antecedente en la historia democrática de nuestra provincia”.

Como ejemplo de esto informó que “el Gobernador le pidió al gobierno nacional diera de baja las obras para Río Gallegos. Puntualmente eso nos confirmó el ENHOSA en un documento oficial. Así fue que nos bajaron las cloacas”.

Bajo este contexto Grasso manifestó que “ni aun así pudieron evitar que continuemos el proceso de transformación que arrancamos en 2019”. Destacó una gestión que robusteció la salud y las políticas sociales de contención. Destacó que “el estado municipal tiene cada vez más profesionales de la salud y más servicios de salud, como así también lugares recreativos, deportivos y de oficio para nuestros jóvenes y adultos mayores”.

La obra pública tampoco se detuvo. El intendente destacó la Intervención paisajística Laguna Ortiz, el Planetario, el Gimnasio Juan Domingo Perón. También resaltó las obras en proceso con fondos municipales como el Galpón Municipal en Distrito YCF, Cordón Cuneta Barrio Juan Pablo Segundo, el Nuevo Crematorio Municipal, el Centro de Interpretación Flora y Fauna en Reserva Mata Verde, la Refacción sector albergue Gimnasio Juan Bautista Rocha, Ampliación Gimnasio Benjamín Verón, Pavimento calle Maradona, Ramírez y Zapiola y Extensión Av. Néstor Kirchner”.

Habló sobre la Casa de Promoción Turística en Caleta Olivia, la Remodelación de oficinas del Palacio Municipal. Asimismo continúan durante este 2026 la Remodelación integral de la Nueva Avenida 17 de Octubre, la nueva cancha de césped sintético para el Gimnasio Indio Nicolai, la cancha para YCF Club Ferro y la Remodelación integral de calle Sarmiento.

Son solo algunas de las múltiples acciones ejecutadas y proyectadas para este 2026, El Intendente también destacó la fuerte apuesta a la seguridad pública con la Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo, como así también el circuito turístico, comercial y emprendedor generado desde la Municipalidad, y los festivales como motor de oportunidades fundamentalmente en este presente de crisis.

Grasso culminó su discurso llamando a la unidad: “una unidad responsable, no un rejunte de enojados. Llamo a la unidad de quienes sientan que este momento histórico merece un freno y que tenemos que construir una alternativa”. “Santa Cruz necesita un proyecto propio, que no sea con nostalgia del pasado ni una copia de modelos que ya fracasaron”, dijo finalmente.