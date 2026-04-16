Pablo Grasso: “La salud no puede ser variable de ajuste”

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, expresó su preocupación ante la posible eliminación o desfinanciamiento del programa Remediar, una política sanitaria clave que garantiza el acceso gratuito a medicamentos esenciales para miles de argentinos.

“El programa Remediar no es un gasto, es una herramienta fundamental para cuidar la salud de nuestra gente. Eliminarlo o recortarlo significa dejar sin tratamiento a un tercio de la población”, afirmó el jefe comunal.



En ese sentido, Grasso advirtió que una medida de este tipo impacta directamente en el sistema de atención primaria y genera consecuencias en toda la red sanitaria. “Cuando se debilita el primer nivel de atención, lo que ocurre es que los hospitales se saturan.

Es una decisión que termina afectando a todo el sistema de salud pública”, señaló.

Asimismo, remarcó que la reducción en la entrega de medicamentos representa un retroceso en términos de derechos: “No se puede hablar de reestructuración cuando en la práctica se pasa de garantizar decenas de medicamentos a una cobertura mínima.

Eso tiene un impacto directo en los sectores más vulnerables”.

El intendente sostuvo que desde el Municipio se continuará trabajando para acompañar a los vecinos y sostener el acceso a la salud, aunque subrayó la necesidad de un Estado nacional presente.

“En Río Gallegos vamos a seguir poniendo recursos y fortaleciendo nuestros centros de salud, pero está claro que sin políticas públicas nacionales el impacto va a ser muy fuerte”, indicó.



Finalmente, Grasso fue contundente: “La salud no puede ser variable de ajuste. Estamos hablando de la vida y el bienestar de nuestra comunidad, y eso debe ser una prioridad”.