Pablo Grasso: “La juventud es protagonista en el debate sobre el futuro de la ciudad y la provincia”

Este sábado se realizó un nuevo encuentro entre el intendente Pablo Grasso y jóvenes de la ciudad, en un espacio de diálogo y participación donde compartieron ideas, propuestas y miradas sobre cómo seguir construyendo una ciudad y una provincia mejor.



La reunión tuvo como eje principal escuchar a las nuevas generaciones, sus inquietudes y sus proyectos, entendiendo que los jóvenes no solo representan el futuro, sino también el presente de la comunidad.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas vinculados al desarrollo de la ciudad, la participación juvenil y el compromiso con una provincia que crezca con más oportunidades para todos.



Desde el Municipio se remarcó la importancia de generar estos espacios de participación, donde la juventud pueda expresarse y ser parte de las decisiones que marcan el rumbo de la comunidad.

“La construcción es colectiva. Con la juventud hay presente y hay futuro”, destacaron al cierre del encuentro.