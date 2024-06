Pablo Grasso: la crisis climática demostró que falta más Estado, contrariamente a lo que votaron en el Congreso

Mientras continua el Plan Invernal implementado por el Municipio, el Intendente señaló que “esta emergencia demuestra que necesitamos mas Estado y más gestión, que nuestros vecinos están necesitando una mayor presencia en cada lugar de Santa Cruz; en Río Gallegos por suerte logramos sortear esta primera etapa gracias a un plan invernal integral”.

El Municipio continúa con el Plan Invernal y las acciones territoriales en toda la ciudad ante la continuidad de las bajas temperaturas en la zona.

El Intendente Pablo Grasso aseguró que “gracias a la previsión y trabajo planificado coordinado” se pudieron enfrentar estas “dos semanas con distribución de agua, leña, carbón, asistencia a las familias e incluso ayuda a los organismos provinciales ante las distintas problemáticas”.

El Intendente de Río Gallegos realizó recorridas por las distintas arterias de la ciudad en donde las motoniveladoras despejan la nieve hecha hielo que genera importantes inconvenientes en el tránsito, en este marco Grasso dijo que “el plan invernal en Río Gallegos se implementó de manera efectiva en esta primera etapa, continuamos equipando y fortaleciendo la flota y coordinando acciones en los barrios, hoy muchos vecinos han perdido la capacidad de compra y la situación es cada vez más cuesta arriba”.

Esto último genera “mas inconvenientes y la necesidad de una mayor presencia del Estado: tenemos muchos vecinos que no llegan a poder pagar un bidón de agua, es que el ajuste y la suba de precios castigó a los sectores medios y bajos, sumado a la emergencia por el clima, el combo es brutal”. Grasso aclaró que se coordinó la emergencia con las Áreas de Gobierno, Salud, Coordinación Ejecutiva, Construcciones, Obras Públicas y Desarrollo Comunitario con “el fin de generar acciones integrales de asistencia y de registro de aquellas situaciones de mayor emergencia”, en este sentido “hoy se demuestra que lo que votaron nuestros senadores en el Congreso no es lo que necesitamos en Santa Cruz, ni lo que necesita nuestra gente, no es menos Estado, es mas Estado y mas gestión para nuestro pueblo”.

Grasso remarcó que “comenzó con 27 camiones de sal, totalizando unos 260 toneladas y otro tanto de carbón, también madera que fuimos a buscar a 28 de Noviembre.”

Por último el intedente destacó el trabajo de “acondicionamiento a la flota municipal para enfrentar estas inclemencias” y que siguen trabajando en “todas las arterias ante el congelamiento de la nieve que es la etapa por la que estamos atravesando”, remarcando que “se distribuyeron cerca de 100.000 litros de agua y asistimos a cerca de 500 familias”.