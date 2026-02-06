Pablo Grasso: “Invertimos con recursos municipales para cuidar la vida pública y a nuestra comunidad educativa”

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, encabezó la presentación del programa “Camino Seguro 2026”, una política pública destinada a fortalecer la seguridad y el cuidado de niñas, niños y adolescentes en sus recorridos diarios hacia y desde los establecimientos educativos.

Durante el acto realizado en el Teatro Municipal, Grasso remarcó que el programa forma parte de una decisión política de “romper el molde y mostrar claramente hacia dónde apuntamos como gestión”, subrayando la importancia de compartir cada política pública con la comunidad.

“Queremos que esta primera prueba se vea, se comparta y forme parte de una discusión abierta. Todas las políticas públicas que implementamos deben ser compartidas con la población”, sostuvo el Intendente.

En ese sentido, destacó que la inversión realizada es histórica para la ciudad. “Estas cámaras son de última generación y forman parte de una inversión que hacemos entre todos los vecinos y vecinas de Río Gallegos. Es la primera vez en la historia de nuestra ciudad que se realiza una inversión de estas características con fondos 100% municipales, sin ayuda ni de Nación ni de Provincia, y aun así seguimos avanzando”, afirmó.

Grasso explicó que la iniciativa responde a una demanda concreta de la comunidad y a una responsabilidad del Estado municipal. “Esta inversión tiene que ver con la demanda de la gente, con su importancia y, sobre todo, con la responsabilidad social y política que tenemos en el cuidado de la vida pública”, expresó.

El jefe comunal también puso en valor el trabajo de los equipos municipales y la articulación entre lo público y lo privado, destacando la inversión en tecnología, conectividad y modernización del Estado. “Queremos un municipio amigable, cercano y presente, con una inversión 100% municipal y 100% de los vecinos de nuestra ciudad”, sostuvo.

Finalmente, Grasso destacó que el programa Camino Seguro 2026 se inscribe en un modelo de gestión que prioriza la prevención, la presencia territorial y el cuidado de la comunidad, y adelantó que continuará ampliándose a más instituciones educativas de la ciudad.