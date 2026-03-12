Pablo Grasso impulsa junto al Banco Hipotecario créditos para viviendas modulares en Río Gallegos

El Municipio de Río Gallegos consolidó una alianza estratégica con el Banco Hipotecario para poner en marcha una línea de créditos destinada a la construcción de viviendas modulares, con el objetivo de brindar soluciones habitacionales a los vecinos de la ciudad y, al mismo tiempo, promover el desarrollo de la economía local.

La iniciativa contempla créditos personales a 72 meses, con tasas fijas y condiciones competitivas, orientados a quienes califiquen para acceder al financiamiento. El programa se desarrollará en terrenos disponibles que posee el Municipio, donde los beneficiarios podrán acceder tanto al financiamiento para la compra del lote como para la construcción de su vivienda.

El proyecto, impulsado por el intendente Pablo Grasso, prevé un plazo de ejecución de 180 días para la construcción de las unidades habitacionales, con un esquema de dos desembolsos por parte de la entidad financiera. Además, las viviendas serán desarrolladas por empresas locales, lo que permitirá generar empleo, fortalecer la actividad económica y potenciar la mano de obra de Río Gallegos.

El gerente del Banco Hipotecario en Río Gallegos, Germán Dubosq, destacó el trabajo conjunto realizado para acercar esta herramienta a las familias de la ciudad. “El Banco Hipotecario tiene una línea de créditos vigente para viviendas modulares. Salimos a recorrer las empresas de Río Gallegos, junto a la Municipalidad, para implementar esta línea para las familias de Río Gallegos. Son créditos de 72 meses y el cliente tiene que calificar para el préstamo y acceder a la vivienda”, explicó.

Por su parte, el jefe de Gabinete del Municipio, Diego Robles, valoró la articulación entre el sector público y privado para generar soluciones concretas para la comunidad. “Junto al Banco Hipotecario, vamos a poner a disposición de los vecinos de la ciudad soluciones habitacionales que consistan en créditos para la construcción de viviendas modulares”, señaló.

Robles remarcó que la propuesta tiene un doble impacto, tanto social como económico. “Esto no es sólo para generar una solución a los vecinos que busquen un techo propio, sino también para generar movimiento económico y mano de obra en las empresas locales. El Municipio pone el terreno y el banco financia la compra del terreno y las casas. Y las empresas locales tienen trabajo y le dan a los vecinos una solución en el corto plazo, a través de viviendas modulares de distintos tipos, que daremos a conocer en poco tiempo”, explicó.