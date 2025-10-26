Pablo Grasso: “Hay que seguir defendiendo los intereses de Santa Cruz como lo hemos hecho siempre”

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, emitió su voto este domingo en la Escuela Primaria N° 1, en el marco de la jornada electoral que se desarrolla en todo el país con la implementación de la boleta única de papel.



Tras sufragar, Grasso destacó la experiencia con el nuevo sistema: “La verdad, buenísima, rápida. Los invito a todos a que se acerquen a emitir su voto. Ya superamos el treinta por ciento de participación y se nota mucho entusiasmo entre los vecinos y vecinas, así como también entre los candidatos, que viven esta jornada con expectativa y nerviosismo”.



El jefe comunal sostuvo que estas elecciones son clave para el futuro del país y de la provincia: “La nueva conformación del Congreso marca la defensa de lo que queremos. No queremos una reforma jubilatoria ni laboral, queremos seguir trabajando para que el pueblo se siga expresando de esta manera”.



Consultado sobre el panorama político nacional, Grasso señaló: “Este es un plebiscito importante. Más allá de las aspiraciones individuales, lo que importa es defender los intereses de Santa Cruz. Lo mediático o especulativo queda en segundo plano: nosotros defendemos a todos los santacruceños, incluso a quienes no piensan como nosotros”.



El intendente también hizo referencia al contexto económico y a la necesidad de preservar la soberanía nacional: “Si hay una devaluación, el municipio puede tener más ingresos, pero todo aumenta: el supermercado, la nafta. Hay que pensar otra metodología, otra forma. Nosotros queremos seguir defendiendo la soberanía y los intereses de nuestra gente”.



En cuanto a la participación ciudadana, expresó su deseo de que la concurrencia supere el 70%: “Ojalá podamos llegar a ese número, como en elecciones anteriores. El sistema es rápido, así que esperamos que la gente se acerque tranquila a votar”.