Pablo Grasso: “Hay que gobernar junto a los docentes, los médicos, los trabajadores del estado, y las fuerzas de seguridad, no contra ellos”

El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso abrió un espacio de formación política en Caleta Olivia, junto a distintos referentes del peronismo de la ciudad de Zona Norte, allí dijo que “el modelo nacional y provincial es claro: quieren que haya cada vez más ricos y cada vez más pobres”. En tanto recalcó que “la manera de reorganizar el estado y administrar el gobierno de Santa Cruz no es diciendo que los médicos atienden en pantuflas”.

El Intendente de la capital de Santa Cruz recalcó que hoy “nos apuntan con el dedo, mientras le sacan los beneficios a los trabajadores y a los jubilados” en referencia a lo que ocurre con el ajuste sobre los medicamentos, las obras sociales y la baja del poder adquisitivo, además de los miles de despidos que se sufren en la provincia de santa cruz, fundamentalmente en el sector petrolero y de la construcción.

Grasso se refirió a que el actual modelo no es nuevo ni innovador; esto ya se vivió en los 90, tiene que ver con una política “de entrega de nuestros recursos, ajuste sobre los trabajadores, cierre de industrias y fábricas, dolarización de las tarifas y fuerte transferencia de recursos desde los sectores mas pobres a los mas ricos”. En este sentido dijo que “una señal de esto es que los que están manejando la economía son los Caputo y los Sturzenegger, protagonistas del 2001 y de los 45.000 millones de endeudamiento de Macri”.



Ante este panorama desolador “nos proponemos recuperar nuestra identidad como pueblo, la capacidad organizativa, la cercanía con la gente y nuestros orígenes como militantes, porque no va a terminar bien una política de derecha en Santa Cruz, que le da la espalda al trabajador”, porque “la manera de reorganizar el estado y administrar el gobierno de Santa Cruz no es diciendo que los médicos atienden en pantuflas y que son todos vagos, mientras miles de familias siguen quedando en la calle”. Hay que Gobernar junto a los “docentes, los trabajadores del estado, los profesionales, los trabajadores, petroleros, mineros, pesqueros, las fuerzas de seguridad y el empresariado, no contra ellos, sino junto a ellos”.